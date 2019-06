Die Salzwedeler Jungen der Wettkampfklasse III des Jahn-Gymnasiums landeten am Ende auf einem tollen zweiten Platz beim Landesfinale in Magdeburg.Foto: Bernd Reuleke

Die Schüler des Jahn-Gymnasiums haben am Landesfinale in Magdeburg teilgenommen.

Salzwedel l Wie bereits berichtet, hatten sich zwei Leichtathletikmannschaften des Salzwedeler Jahn-Gymnasiums für das Landesfinale Sachsen Anhalts am 19. Juni 2019 in Magdeburg qualifiziert.

Während es beim Regionalfinale in Tangermünde noch geregnet hatte, erwartete die Jahn-Schüler jetzt das gegenteilige Wetter in Magdeburg. Der Wettkampf fand bei tropischen Temperaturen statt. Beispielsweise mussten die 800 Meter-Läufer ihre Rennen um 14.30 Uhr bei 34 Grad Celsius absolvieren.

Leistungen sind zufriedenstellend

Trotz des sehr warmen Wetters waren alle Wettkämpfer mit hoher Einsatzbereitschaft am Start. Die Mannschaftsergebnisse aus Tangermünde wurden bestätigt und verbessert.

In der Wettkampfklasse 3 (14/15 Jahre) gelang den Jahn Gymnasiasten mit dem zweiten Platz eine super Leistung, denn nur die Sportschule aus Halle war in dieser Altersklasse vor unseren Schülern platziert. Jan Niclas Frenkel konnte in dieser Altersklasse das beste Hochsprungresultat aller Teilnehmer mit 1,71 Meter erzielen. Malte Jach erreichte mit 1,63 Meter im Hochsprung und 5,55 Meter im Weitsprung jeweils das zweitbeste Ergebnis aller Teilnehmer und Matti Wernstedt wurde Vierter im 75 Meter-Lauf mit 9,81 Sekunden.

Statistik

Ergebnis WK 3 Jungen:

1. Sportschulen Halle 7914 Pkt.

2. Jahn Gymnasium Salzwedel 7256 Pkt.

3. Gymnasium Jessen 6725 Pkt.

4. Christian Wolff Gymnasium Halle 6700 Pkt.

Jahn-Gymnasium: Jan Niclas Frenkel, Matti Wernstedt, Lukas Müller, Benjamin Afanasew, Matti Subke, Liam Scheffler, Malte Jach, Malte Schröder, Tung Le Minh.

Wettkampfklasse II

Auch in der Wettkampfklasse 2 (16/17 Jahre) konnte mit dem vierten Platz in der Gesamtwertung ein beachtenswertes Ergebnis erzielt werden, zumal ja noch die Mannschaften beider Sportschulen aus Halle und Magdeburg auf Platz eins und zwei einkamen. In dieser Altersklasse erzielten Tristan Wiese mit 12,14 Sekunden über 100 Meter, Toni Tarars mit 5,53 Meter im Weitsprung und Niclas Ebert mit 1,69 Meter im Hochsprung die wertvollsten Ergebnisse.

Statistik

Ergebnis WK 2 Jungen:

1. Sportgymnasium Magdeburg 8934 Pkt.

2. Sportschulen Halle 8700 Pkt.

3. Gymnasium Südstadt Halle 7870 Pkt.

4. Jahn Gymnasium Salzwedel 7116 Pkt.

5. Gym. Philanthropinum Dessau 6604 Pkt.

Jahn-Gymnasium: Tristan Wiese, Toni Tarras, Henning Januschewski, Marvin Elfert, Leon Brandt, Steven Niedel, Max Stappenbeck, Niclas Ebert, Lukas Wins.