Die Volksstimme spricht mit Sportlern über einprägsame Wettkämpfe als Spieler und als Zuschauer.

Salzwedel l Sport sorgt in verschiedenen Situationen für vielfältige Emotionen. Jeder Sportler ärgert sich über ein verlorenes Spiel oder einen verpatzten Lauf. Mit Stolz wird der Sieg über den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga nach dem Abpfiff mit Bier und Bratwurst gefeiert. Jeder, der über viele Jahre Sport treibt und als Zuschauer verfolgt hat unzählige Siege und Niederlagen mitverfolgt.

Schönstes Erlebnis als Zuschauer

„Als Zuschauer gab es auch einige Highlights. Unter anderem im Fußball im damaligen Cup der Pokalsieger 1983/84 zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Barcelona. Das Rückspiel in Magdeburg (1:5) war allein schon wegen Diego Maradona die Reise wert, da er mir auch die Hand geschüttelt hatte. Außerdem war 1996 ein weiterer Höhepunkt. Bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik in Köln als mein Bruder Raymond im letzten Versuch sich den Titel im Speerwurf mit 89,34 Meter vor Peter Blank mit 88,12 Meter und Boris Henry mit 84,34 Meter sicherte. Damit konnte er sich für die Niederlage von 1995 gegen Boris Henry in Bremen revanchieren.“

Schönstes Erlebnis als Sportler

„Als aktiver Sportler gab es einige Highlights. Sowohlbeim Fußball, als auch in der Leichtathletik habe ich viele schöne Erfahrungen gemacht. Das größte Highlight war aber sicherlich in der Leichtathletik bei der Bezirksmeisterschaft 1981. Damals haben wir mit der Staffel über 4x100m mit Einheit Salzwedel den großen Favoriten SC Magdeburg im Endlauf geschlagen. Damit haben wir uns für die DDR-Meisterschaften qualifiziert und durften nach Jena fahren. Dort sind wir dann die zu diesem Zeitpunkt fünftbeste Zeit des Bezirks Magdeburg gelaufen. Das war schon echt cool.“