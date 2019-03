Sehr erfolgreich absolvierten die Kalbenser Leichtathleten die Generalprobe in Wolmirstedt.Foto: Raymund Schauer

Die Nachwuchs-Leichtathleten des VfL Kalbe/Milde absolvierten einen letzten Test vor den anstehenden Bezirksmeisterschaften.

Kalbe/Milde l Dabei nahmen die Schützlinge von Raymund Schauer an einem Sportfest in Wolmirstedt teil und erzielten dabei beachtlichen Zeiten und Weiten.

Und die Beteiligung bei diesem Sportfest war immens hoch. Das allein lässt die erzielten VfL-Ergebnisse noch wertiger erscheinen.

Sczepanek überzeugt

Ein richtiger Medaillenhamster war John Sczepanek. In der Altersklasse M9 holte er gleich zwei Siege und einen zweiten Platz. Gleiches gelang auch Niklas Könnemann in der M11. Ebenfalls Gold ging an Leni Ahrend (W11), die mit 1,25 Meter den Hochsprungwettbewerb gewinnen konnte. Nun können die Bezirksmeisterschaften kommen.