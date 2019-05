Hier starten die Piloten der 60er und 70er Klassen gemeinsam in die Runden. Foto: Thomas Koepke

Mit dem Rennen in Letzlingen startete die Saison des Simson-Crosspokals 2019.

Letzlingen l Dabei gingen die Piloten in den Klassen 60, 70, 85 ccm und offen an den Start. Zudem war auch noch ein Rennen in einer ebenfalls offenen Motocrossklasse ausgeschrieben. Der gastgebende MSC bot allen Beteiligten trotz des Wetters beste Bedingungen.

Und zu den Rennen konnten Thomas Krieg und seine Mitstreiter über 50 Piloten im kleinen Altmarkdorf begrüßen. Allerdings fanden aufgrund des miesen Wetters nur wenige Zuschauer den Weg an die Strecke.

Rennen bieten Spannung pur

Allerdings verpassten alle, die nicht vor Ort waren, durchaus spannende Rennen und Motocross mit einem Hauch Nostalgie. Immerhin wurden die ersten Zweiräder dieser Klassen schon in den 70er Jahren im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk „Ernst Thälmann“ in Suhl gefertigt.

Bilder Hier legt sich Luca Richter aus Coswig (85er Klasse) nicht nur in die Kurve, sondern auch mächtig ins Zeug. Am Ende sicherte er sich im zweiten Lauf 13 Punkte...



Organisator Thomas Krieg winkte die Piloten im Ziel ab. Foto: Thomas Koepke



Selbst waghalsige Sprünge sind mit den „Simmi‘s“ möglich. Foto: Thomas Koepke



Doch mit dem Originalzustand hatten die Crossmaschinen nur noch wenig zu tun. Sportlich auffrisiert drehten die „Simmi‘s“ mit ihren Piloten in Letzlingen ihre Runden.

Glävke dominiert in kleinster Klasse

In der kleinsten Klasse (60 ccm), die gemeinsam mit den 70er-Maschinen auf die Strecke geschickt wurde, dominierte Rico Glävke aus Küritz. Er gewann beide Läufe und strich die vollen 50 Punkte ein. Das gelang auch Torsten Lampe (Groß Bodungen) in der 70er Klasse. Ebenfalls ganz souverän gewann Leon Laube aus Darmstedt die 85er Klasse mit ebenfalls makellosen 50 Wertungspunkten.

Mit 19 Piloten war die offen ausgeschriebene Motocross-Klasse enorm gut besetzt. Hier maßen sich auch viele Fahrer und eine Fahrerin (Tina Schran) aus der Region. Maurice Abel gewann den ersten Lauf, ging im zweiten Umaluf aber leer aus. Den zweiten Lauf sicherte sich dagegen Toni Voigt aus Schönhausen.