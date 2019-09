Völlig überrascht von der Ehrung als neue Kreismeister 2019 vor der eigenen Haustür waren Marie Mellis und ihr Pferd Crunchy Boy in Kemnitz. Foto: Fabian Schönrock

Starke Lokalhelden, Gefährliche Sprünge und jede Menge Stil. Das Reitwochenende in Kemnitz war kürzlich ein voller Erfolg.

Salzwedel l Tragödien und Triumphe lagen dabei eng beieinander. Die Volksstimme war hautnah dabei, als es um Punkte und Platzierungen ging. Auf dem Rücken der Pferde, liegt das Glück der Erde. An diesem Spruch ist nach Marie Mellis etwas dran.

Die 17-jährige Pferdesportlerin betreibt den Pferdereitsport bereits seit ihrem 4.Lebensjahr. Aktuell ist sie die Kreismeisterin mit ihrem Oldenburg International gezogenen Pferd Crunchy Boy.

Ihr bisher größter Erfolg war die gewonnene Landesmeisterschaft 2016 und eine Platzierung bei den Deutschen Meisterschaften 2017. Das Pferd mit der Größe eines Ponys, siegt mit der jungen Reiterin in der Klasse M*, soll sich aber nach Möglichkeit weiter entwicklen, um in der M**- oder sogar S-Klasse mit zuspringen.

„Das ist unser großes Ziel. Crunchy Boy ist sehr ehrgeizig. Manchmal muss man ihn bremsen, da er mehr will, als seine Reiterin“, schmunzelt Marie über den Charakter ihres Pferdes.

Beziehung braucht Anlauf

Der Weg bis zum Formen eines wettkampftauglichen Pferdes, war für die heute 17-jährige Marie, mit ihrem liebevoll genannten „Chilli“, allerdings alles andere als leicht. Zu Beginn des Kennenlernens vor fünf Jahren, zeigten sich Crunchy Boy und das Verhältnis zu Marie als angespannt.

„Wir kamen nicht auf einen Nenner. Er war stur, und ich habe auch Trainingstage mit ihm verbracht, an denen mir die Lust mit ihm verging. Das war eine richtig schwierige Zeit“, so Mellis.

Tragödie um Vorgängerpferd

Eine schwierige Zeit hatte Marie aber nicht nur mit Crunchy Boy zu verarbeiten, sondern auch mit ihrem Vorgängerpferd Phillis. Dieses musste nach einem komplizierten Fesselbeinbruch eingeschläfert werden.

Wenn Marie darüber redet, schweifen die Gedanken ab. Dann ist sie von Emotionen gekennzeichnet. „Das war ein schwerer Schlag. Dieses Pferd gerät niemals in Vergessenheit. Dennoch musste es weitergehen für mich.“

Und es ging weiter. Wenn auch emotional gebrandmarkt und nicht mehr auf nationaler, sondern regionaler Bühne. Marie und ihr Chilli wuchsen zu einer Einheit zusammen. Crunchy Boy lässt Marie nicht vergessen, aber sorgt dafür, den Fokus der Sportlerin wieder nach vorn zu lenken.

„Ich bin stolz darauf mit diesem Pony reiten zu dürfen. Wir hatten zwar zu Turnierbeginn in Kemnitz Probleme im Wettkampf gehabt, aber wir haben nicht aufgegeben. Insgesamt hat Crunchy Boy sich so gut entwickelt, dass ich mit ihm an höhere Aufgaben denke.“

Reiten aus Leidenschaft

Und so leicht lässt sich die 17-Jährige nicht mehr aus der Fassung bringen. Für sie steht ohnehin fest: „Ich werde so lange reiten, wie es mir möglich ist. Das ist mein Leben. Wenn mein Pony irgendwann nicht mehr für mich im Einsatz sein kann, wird es auch wieder weitergehen. Dann auch mit einem anderen Pferd.“

Beim Springreiten in Kemnitz aber, genoss die Lokalmatadorin zunächst noch das Hier und Jetzt. Als Kreismeisterin wurde Marie Mellis vor heimischer Kulisse für ihre sportliche Leistung für den Stammverein aus Kemnitz ausgezeichnet.

„Das war ein absoluter Gänsehautmoment. Ich war so gerührt von diesem Augenblick, dass mir die Tränen vor Freude gelaufen sind. Vor dem eigenen Publikum und den Augen meiner Familie eine solche Auszeichnung zu erhalten, war eine große Ehre. Ich wurde in nichts eingeweiht und wusste nichts von der anstehenden Ehrung. Umso überwältigender war es für mich, vor den Ausrichtern des Turniers ausgezeichnet zu werden“, so die Berufsschülerin und angehende Sozialassistentin.

Ihr großer Förderer ist indes neben ihrem Trainer Steffen Rossau, ihr Großvater. „Ohne seine seelische und finanzielle Unterstützung, hätte ich diesen Sport nicht ausüben können. Ich bin ihm sehr dankbar.“

Turnier im Oktober steht an

Für Marie Mellis geht es bereits im Oktober mit dem Reitsport auf Wettkampfebene weiter. Dann steht für sie und Crunchy Boy ein weiteres Reitturnier an. Danach startet die Vorbereitung für die nächste Reitsaison.

„Wir werden uns gezielt vorbereiten, um die Muskulatur weiter zu stärken und noch besser zu harmonieren“, so Mellis.

Für dieses Vorhaben hat Marie noch Zeit. Die nächste grüne Reitsaison beginnt im März 2020. Dann will sie mit Crunchy Boy den nächsten Entwicklungsschritt nehmen.