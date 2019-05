Der TuS Blau-Weiß Kakerbeck ist Gastgeber eines großen Fahrturnieres.

Kakerbeck l An zwei Tagen geht es auf dem Kakerbecker Reitplatz und auch im umliegenden Wald für die Pferde und Ponys durch den Hindernisparcours. In diesem Rahmen werden wieder viele Ein-, Zwei- oder gar Vierspänner zu beobachten sein. Auch geht es in den jeweiligen Prüfungen um die Kreismeisterschaften Altmark West.

Resonanz ist groß

Bisher haben knapp 60 Reiter/innen mit über 150 Pferden und Ponys ihre Teilnahme zugesagt. Und auch die Prüfungen sind nicht von Pappe, immerhin geht es in der Dressur, im Hindernisfahren und auch im Gelände bis zur mittelschweren Klasse M zur Sache.

Das Turnier wird bereits am Sonnabend gegen 8 Uhr mit der Dressurprüfung Klasse A der Pony-Einspänner eröffnet. Zehn Minuten später beginnt bereits das Zwei-Phasen-Hindernisfahren dieser Klasse und wird für erste actionreiche Momente sorgen.

M-Hindernisfahren ist der Höhepunkt

Höhepunkt am Sonnabend wird dann das M-Hindernisfahren der Vierspänner-Ponys mit Stechen sein. Die Zuschauer können sich also schon jetzt darauf freuen.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Geländeprüfungen. Hier müssen die Gespanne und ihre Fahrer zeigen, dass sie um enge Hindernisse fahren, tiefe Gräben oder auch Wendungen meistern können. Los geht es in diesem Rahmen pünktlich um 8.30 Uhr.