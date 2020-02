Die WSG Jenny Marx Salzwedel bekam Besuch vom Präsidenten des Landes-Ringerverbands.

Salzwedel l Am Montag, den 17. Februar, brennt noch bis spät abends das Licht in der Comenius-Turnhalle in Salzwedel. Jeden Montag und Freitag trainieren hier die jungen Ringer der WSG Jenny Marx gemeinsam mit ihren Trainern Peter Jordan und Konstantin Kell. Doch an diesem besagten Montag hatten sie Besuch. Der neugewählte Präsident des Landes Ringer Verbandes, Thomas Schulz, wollte sich das Training anschauen. Mit Tipps und Ratschlägen stand er den jungen Ringern zur Seite stehen.

Doch nicht nur jetzige, sondern auch zukünftige, Angelegenheiten wurden abgesprochen. So werden bereits deutschlandweite Trainingseinheiten und Wettkämpfe mit anderen Vereinen geplant. Die Ringer Abteilung der WSG ist zwar erst seit einigen Jahren im Ringer-Sport aktiv, jedoch bereits Anfang dieses Jahres konnten gute Leistungen gezeigt werden.

Hoffnung auf mehr Anerkennung

Die jungen Sportler/innen im Alter von voranging fünf bis 20 Jahren mit unterschiedlichen Kulturen trainieren mit viel Spaß und Leidenschaft den Kampfsport. Es ist erstaunlich, dass trotz des langen Stillstands im Bereich des Ringens sich noch begeisterte Sportler gefunden haben. Bereits in der DDR gab es in Salzwedel ein stark aufgestelltes Team, welches landesweit Aufmerksamkeit erzielte. Die Übungsleiter erhoffen sich mit weiteren Erfolgen mehr Aufmerksamkeit der Stadt Salzwedel.

Trainiert wird montags ab 16.30 Uhr und freitags ab 17.30 Uhr. Zusätzlich Informationen sind sowohl im Internet, als auch auf Facebook und Instagram bei der WSG Jenny Marx Salzwedel zu finden.