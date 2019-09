Die A-Juniorenkicker der Region haben in der Verbandsliga und der Landesliga Licht und Schatten gezeigt.

Salzwedel l Aushängeschild VfB 07 Klötze (Verbandsliga) unterlag ersatzgeschwächt auf fremdem Platz, und auch der SSV 80 Gardelegen kam über einen Punktgewinn in der Landesliga nicht hinaus.

Verbandsliga

JFV Sandersdorf-T. - VfB 07 Klötze 3:1 (1:1)

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging der VfB Klötze in der 17. Minute mit 1:0 in Front. Philipp Homeier brachte die 07er in Führung. Doch auf dem Kunstrasenplatz währte die Freude über diesen Treffer nicht lange. Wilhelm Hautmann glich nur sechs Minuten später aus. Im weiteren Spielverlauf schenkten sich beide Kontrahenten nicht viel. Am Ende waren es individuelle Fehler, die dafür sorgten, dass der VfB die Heimreise mit leeren Händen antreten musste. Erst erzielte Elia Miro Friebe das 2:1 für die JFV Sandersdorf-Thalheim und kurz vor Ultimo sorgte Marcel Meier für den 3:1-Endstand. Damit rangieren die Mühl-Schützlinge mit drei Zählern im Mittelfeld der Verbandsliga.

Torfolge: 0:1 Philipp Homeier (17.), 1:1 Wilhelm Hautmann (23.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 3:1 Marcel Meier (89.).

VfB 07 Klötze: Schwarz - Lehmann, M. Dannies, P. Dannies, Radke, Behr, Boewe (58./Schmidt), Lindemann (68./Hoppe), Kleinecke, Pa. Homeier, Ph. Homeier.

Landesliga

Burger BC - Salzwedel/Liesten 2:8 (1:4)

Spielverlauf: Beim Burger BC feierte die SG Salzwedel/Liesten ein wahres Schützenfest und belegt nach dem zweiten Spieltag den zweiten Platz der Landesliga. Nach kurzer Abtastphase übernahmen die Gäste immer mehr die Initiative und setzten sich in der BBC-Hälfte fest. Zweimal Paul Langer und Timo Schumacher brachten die Westaltmärker schnell mit 3:0 in Front. In der Folge kamen die Platzherren zwar auf 2:4 heran, doch die SG ließ sich davon nicht beeindrucken. Am Ende sprang ein deutlicher 8:2-Auswärtserfolg heraus.

Torfolge: 0:1 Paul Langer (20.), 0:2 Timo Schumacher (23.), 0:3 Paul Langer (35.), 1:3 Ibrahima Diatta (32.), 1:4 Timo Schumacher (35.), 2:4 Sasha Frank Ulrich (50./Strafstoßtor), 2:5 Paul Langer (61.), 2:6 Leon Brandt (70.), 2:7 Timo Schumacher (77.), 2:8 Leon Brandt (90./Strafstoßtor).

SG Salzwedel/Liesten: Zumpe - Block, Otto, Werede, Beutel, Schumacher, Schwerin, Brandt, Langer, Stappenbeck (46./Zurleit), Lohr.

Angern/R./L.-Z. - SSV 80 Gardelegen 1:1 (0:0)

Spielverlauf: In einer über weite Strecken komplett ausgeglichenen Partie mussten die Zuschauer bis zur 60. Minute warten, ehe das erste Tor des Spiels fiel. Rick Janot brachte dabei den SSV 80 Gardelegen mit 1:0 in Front. Allerdings konnten die 80er diese Führung nicht über die Zeit bringen. Jan Eric Schweickert gleich in der 79. Minute zum 1:1 aus, was gleichzeitig der Endstand war. Damit bleibt der SSV mit einem Zähler aus zwei Spielen in der unteren Tabellenregion.

Torfolge: 0:1 Rick Janot (60.), 1:1 Jan Eric Schweickert (79.).

SSV 80 Gardelegen: Schöne - Kutschki, Köhler, Steiniger (40./Wulfänger), Janot (60./Schönfeld), Wolf (20./Korschikowski), Burkardt, Keine Angabe, Laube, Scheinert, Henke.

1. FC Oebisfelde - Elbekicker 2:2 (1:1)

Im Heimspiel gegen die Elbekicker bewies der 1. FC Oebisfelde Moral und konnte so immerhin einen Punkt zu Hause behalten. Die Oebisfelder erwischten zunächst einen schlechten Start und gingen bereits nach zwei Minuten mit 0:1 in Rückstand. Auch in der Folge machten es die Elbekicker einfach besser und erhöhten noch vor der Pause auf 2:0. In den zweiten 45 Minuten wendete sich das Blatt aber. Gerade in der Schlussphase des Spiels konnte Oebisfelde nachlegen und durch Benjamin Klaus sowie Renas Melek ausgleichen.

Torfolge: 0:1 Matt Müller (2.), 0:2 Paul Swen Henning (34.), 1:2 Benjamin Klaus (77.), 2:2 Renas Melek (80.).

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen die Elbekicker (87.).

1. FC Oebisfelde: Gerchel - Keine Angabe, R. Melek, Malicke, M. Melek, Berger, Queckenstedt, Schrader (82./Keine Angabe), Faatz, Hawa, Klaus.