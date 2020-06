Viele Vereine nutzen Facebook, um ihre Fans zu informieren. Die Volksstimme hat sich die Facebookseiten der Vereine auf Landesebene anges...

Altmarkkreis l Der größte Verein des Kreises, Eintracht Salzwedel und Verbandsliga-Aufsteiger SSV 80 haben die meisten „Gefällt mir“-Angaben auf ihren Seiten.

SSV Gardelegen führt Ranking an

Der SSV 80 Gardelegen führt das Facebook-Ranking mit 1422 Followern an. Natürlich könnte man ja nun behaupten, dass es logisch ist, dass der ranghöchste Verein der Westaltmark - Verbandsligist ab kommender Saison - die meisten „Gefällt mir“-Angaben besitzt. Doch die Medaille hat wie immer zwei Seiten. Denn der SSV 80 Gardelegen tut auch eine Menge dafür.

Die Abteilung Fußball ist nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Instagram aktiv. Weil der Verein (noch) keine eigene Homepage besitzt, nutzt er vor allem die sozialen Medien, um alle Sympathisanten, Sponsoren und Fans zu informieren. Sowohl bei Facebook und auch bei Instagram besitzt der SSV eine schöne und bunte Seite. Es sind nicht nur die alltäglichen Informationen, die den Fußball beinhalten, sondern auch viele Dinge drum herum, die mit Fotos und Videos untermalt werden.

Bilder Als einziger Fußballverein der westaltmärkischen Clubs auf Landesebene pflegt der SSV 80 einen Instagram-Account. Screenshot: Marc Wiedemann



Eintracht Salzwedel arbeitet viel mit Fotos. Hier ist der Trainingsauftakt nach der Corona-Pause dokumentiert. Screenshot: Marc Wiedemann



Der SV Liesten nutzt viele externe Inhalte. Eigene Fotos oder Videos sind auf der Seite Mangelware. Screenshot: Marc Wiedemann



Der MTV Beetzendorf veröffentlicht Videos und Fotos von Spielen der Landesklasse-Mannschaft. Screenshot: Marc Wiedemann



Der Facebook-Auftritt bei Heide Letzlingen wird nicht kontinuierlich genutzt. Der letzte Post ist vom Februar diesen Jahres. Screenshot: Marc Wiedemann



SSV-Auftritt mit vielen Infos

Auch während der Corona-Zeit, in der es aus sportlicher Sicht nur wenig zu berichten gab, verstanden es die Betreiber der beiden Seiten, diese mit Leben zu füllen. So gab es zuletzt unter anderem einen Aufruf zum Probetraining für G-Junioren, Meldungen der Lokalzeitungen wurden geteilt, vereinsinterne Geburtstagsgrüße wurden vermeldet, Meldungen zum Saisonabbruch wurden vom Fußballverband Sachsen-Anhalt geteilt, Fan-Masken zur Unterstützung des Vereins wurden angeboten.

Hinzu kamen ein Video-Rückblick auf den damaligen-Landesliga-Aufstieg in Liesten, Zeitungsartikel aus der Rubrik „damals war‘s“ wurden gepostet, frohe Ostern wurde gewünscht und ein „WirbleibenzuHause“-Videozusammenschnitt wurde erstellt. Damit kann man insgesamt zurecht behaupten, dass das Betreiben einer Seite im Alleingang viel Zeit und Arbeit kostet. Verteilt man die Aufgaben - wie beim SSV 80 Gardelegen - auf verschiedene Schultern, kann sich das Endergebnis sehr wohl sehen lassen.

SSV verteilt die Social Media-Aufgaben

Kay Schernikau, Juniorentrainer beim SSV 80 Gardelegen, erklärt: „Wir haben die Social-Media-Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Zu diesem Team gehören neben mir noch Jens Bombach, Michael Damke, Thorsten Ebeling und Daniel Burkardt. Wenn man so will, haben wir Facebook für die älteren und Instagram für die jüngeren Jahrgänge. Während sich Herr Ebeling und Herr Damke vor allem um den Ergebnisdienst kümmern, sind Herr Bombach, Herr Burkardt und ich für den Rest da. Das umfasst neben der Kreativ-Abteilung wie Fotos und Videos, natürlich auch die Geburtstage und Informationen aus dem Archiv. Letztlich muss man sagen, dass man dies alleine auch in der Form nicht schaffen kann. Wir bekommen die Infos aus den Gruppen und posten diese dann bei Facebook und Instagram. Wir versuchen dabei, die Leute mitzunehmen und testen uns dabei natürlich aus. Manche Dinge wie Live-Videos gehen gut und manche Sachen eben nicht. Dazu haben wir natürlich auch die große Videokamera, die es uns ermöglicht alle Spiele live und in voller Länge zu übertragen.“

SV Eintracht hat zweitgrößte Reichweite

Der SV Eintracht Salzwedel findet sich mit seinen 1177 Followern auf Platz zwei im Ranking wieder. Wie beim SSV 80 Gardelegen versteckt sich hinter der Facebook-Seite viel Herzblut und Arbeit. Zwar agierten der SSV und die Eintracht bei den sozialen Medien lange Zeit auf Augenhöhe. Allerdings musste man relativ schnell einsehen, dass der Aufwand, eine Seite zu betreiben, nur die halbe Miete ist. Die anderen Hälfte ist natürlich der sportliche Erfolg des Vereins und in dieser Beziehung überragt der SSV aktuell nicht nur die gesamte Westaltmark.

Die Salzwedeler besitzen ebenfalls eine lebendige Seite mit vielen Informationen in Bezug auf den sportlichen Bereich. Zudem arbeitet man auf dieser Seite mit vielen Bildern. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch sagen, dass man Videos oder sonstige zwischenmenschliche Inhalte kaum auf dieser Seite findet. Während der Corona-Zeit wurde die Facebook-Seite nur noch sporadisch geführt. Es wurde erwähnt, dass die erste Herrenmannschaft das Training wieder aufgenommen hat, Meldungen zum Saisonabbruch vom Fußballverband Sachsen-Anhalt wurden geteilt, ein Aufruf der Fanszene Salzwedel: „Salzwedel hält zusammen“ wurde geteilt und ein frohes Osterfest wurde gewünscht.

Letztlich bleibt es dabei. Wenn sich mehrere Leute für eine Seite verantwortlich fühlen, wird nicht nur die Quantität und die Qualität größer. Es gibt durch die Zusammenarbeit natürlich auch viele Ideen, die umgesetzt werden können.

Mit 462 Followern findet sich der SV Liesten 22 in diesem Ranking auf dem Bronzerang wieder. Sportlich gesehen sind die 22er in dieser Saison nur hauchdünn am Landesliga-Aufstieg gescheitert. Doch der sportliche Erfolg der vergangenen acht Jahre reicht halt nicht immer aus, um viele Menschen zu erreichen.

Beetzendorf: Seite mit großem Angebot

Der SV Liesten besitzt ein Facebook-Seite und füllt diese Seite. Es gab vor der Corona-Krise immer Spieltagsankündigungen und eine Zusammenfassung des vergangenen Spiels. Während der Corona-Zeit beschränkten sich die Betreiber auf das Teilen der Meldungen der Lokalzeitungen oder der Meldungen zum Saisonabbruch vom Fußballverband Sachsen-Anhalt. Insgesamt findet man auf dieser Seite aber nur wenig Fotos oder Videos, die eine „Social-Media“-Seite natürlich mit Leben füllen.

Der MTV Beetzendorf steht aktuell bei 358 Followern und verkauft sich damit etwas unter Wert. Wie beim SSV 80 Gardelegen wurde die Arbeit auch hier auf verschiedene Schultern verteilt. So arbeiten die Betreiber mit einigen Fotos und auch Videos. Der Vorteil liegt darin, dass der MTV seine Spiele filmt. So entsteht natürlich zum einen der Selbstzweck, dass man die eigenen Fehler in der Nachbetrachtung visuell ansprechen kann. Der andere Vorteil ist ganz klar der Zusammenschnitt von Highlights, die ebenfalls bei Facebook gepostet werden.

Ansonsten finden Besucher der Seite viele Informationen zum Ergebnisdienst. Während der Corona-Zeit war die Seite ebenfalls sehr aktiv. Wie auf fast allen Seiten, gab es auch hier Meldungen der Lokalzeitungen und Meldungen zum Saisonabbruch vom Fußballverband Sachsen-Anhalt zu sehen. Allerdings gab es hier zusätzlich Videozusammenschnitte aus der Vergangenheit und weitere Erinnerungen der Abteilung zu sehen. Solche Meldungen runden so eine Seite immer ab, weil es ja durchaus schön sein kann, auf zurückliegende Erfolge zu blicken.

Michael Banse, Trainer der ersten Herren des MTV 1880 Beetzendorf, sagt: „Die Facebook-Seite ist bei uns ganz einfach gehalten. Hauptsächlich machen Fabian Panhey und ich das. Wir investieren auch nicht so viel Zeit in die Seite, vielleicht ein bis zwei Stunden. Dennis Panhey, der Bruder von Fabian, filmt den Großteil unserer Spiele, so dass wir in Zusammenarbeit mit Fupa die Möglichkeit haben, die Highlights der Spiele auf der Seite zu posten. Während der Corona-Zeit haben wir die Zeit genutzt und viele Rückblicke online gestellt.“

Letzter Letzlingen-Post schon im Februar

Auf Platz fünf findet sich der FSV Heide Letzlingen mit 277 Likes wieder. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Während die Letzlinger in der Vergangenheit sportlich gut unterwegs waren und sogar nochmal in der Landesliga aktiv waren, lässt die Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien etwas zu wünschen übrig.

Seit Anfang Februar gab es auf dieser Seite keine Meldung. Über den Winter versuchten die Betreiber die Seite etwas mit Leben zu füllen, doch insgesamt findet man nur wöchentlich ein Veranstaltungsbild. Das ist mehr Arbeit notwendig, wenn man seine Reichweite vergrößern und mehr Menschen ansprechen möchte.