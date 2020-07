Viele Vereine und auch Verbände nutzen Facebook, um Fans, Sympathisanten oder Interessierte zu informieren.

Altmarkkreis l Die Volksstimme hat sich die Facebookseiten einiger Vereine und Verbände in der Westaltmark angeschaut. Dabei ging es nicht zwingend um die Zahl der „Gefällt mir“-Angaben, sondern darum, die Arbeit der Ehrenamtlichen verschiedener Sparten zu bewerten.

Der Kreissportbund Altmark-West e.V. ist die Dachorganisation von 161 Sportvereinen in 35 Sportarten. Der Verband macht sich für den Sport im Altmarkkreis Salzwedel stark. Als Ansprechpartner für Sport und Bewegung setzt er sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern für eine aktive und erfolgreiche Zukunft in der westlichen Altmark ein.

KSB als Schnittstelle

Der KSB versteht sich als zentrale Schaltstelle zwischen den Sportorganisationen auf Kreisebene und den Kommunen einerseits sowie dem Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. andererseits. Die zentrale Aufgabe ist dabei der Beratungs- und Informationsservice für Vereine und Verbände.

Bilder Der KFV Fußball Altmark West veröffentlicht auf seiner Seite auch Bilder. Screenshot: Marc Wiedemann



Der SV Gardelegen nutzt Facebook, um auch Filme vom Verein zu verbreiten. Screenshot: Marc Wiedemann



Der Kreissportbund AltmarkWest informiert auf seiner Seite vielseitig über den Sport im Altmarkkreis Salzwedel. Screenshot: Marc Wiedemann



Die Kickerfreunde Salzwedel haben mit knapp 500 Likes die größte Seite der Tischfußball-Vereine in Mitteldeutschland. Screenshot: Marc Wiedemann



Aktuell steht der Kreissportbund bei Facebook bei 503 Followern. Wenn man die Breite bedenkt, die dieser Verband abdeckt, scheint diese Zahl insgesamt sehr gering zu sein. In den letzten Monaten stand auch beim KSB natürlich die Corona-Pandemie im Vordergrund, weshalb sich viele Meldungen auch genau mit diesem Thema beschäftigten.

So wurde informiert, dass das Land Sachsen-Anhalt seine Website zum Thema „Corona“ überarbeitet hat. Außerdem wurden Informationen zum Thema Corona-Virusinfektion aus der KSB-Geschäftsstelle veröffentlicht und zudem erschien auch eine Stellungnahme zur aktuellen Situation und dem Umgang mit der Corona-Virusinfektion. Doch es wurden auch andere Posts veröffentlicht.

So gab es zum Beispiel auch den Hinweis zu ALBAs täglichen Sportstunde und dem YouTube-Kanal. In der jüngeren Vergangenheit vor Corona wurde ein Beitrag des Landesturnverbandes geteilt. Zudem erschienen mehrere Zeichen gegen Gewalt mit der „One Billion Rising“-Aktion. So gab es zum Beispiel mehr als 200 Teilnehmer beim Tanzflashmob in Gardelegen. Doch auch Bilder von den Kinder- und Jugendspielen der Holzpferdeakrobatik in Beetzendorf waren auf der Seite zu finden. Insgesamt ist das Bemühen durchaus erkennbar. Zweifellos kommt der KSB in erster Linie seiner Informationspflicht nach und versucht zudem mit viel Bildmaterial zu arbeiten.

KFV Altmark West mit über 600 Followern

Der Kreisfachverband Fußball Altmark-West informiert über die Sparte Fußball im Altmarkkreis Salzwedel und steht bei Facebook bei 627 Followern. Natürlich ist eine Bewertung einer Facebookseite immer schwer, wenn es aus sportlicher Sicht nichts zu vermelden gibt. Deshalb gilt zu aller Erst, dass die Follower stets über den aktuellen Stand der Dinge während der Corona-Krise informiert sind. Weil der KFV letztlich auch nur dem Fußballverband Sachsen-Anhalt unterstellt ist und dieser dem DFB, hatte es der Kreisfachverband zuletzt nicht besonders schwer mit seiner Arbeit. Während Corona erschienen Informationen des Spielausschusses und auch des Schiedsrichter-Obmanns Thomas Kölle. Hauptsächlich wurden aber die Meldungen des FSA vom Verbandstag, zur Aussetzung des Spielbetriebs und zum Saisonabbruch geteilt.

Vor der Corona-Zeit wurden Meldungen von Lehrgängen mit Fotos und Text veröffentlicht, es erschien ein Grußwort vom U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, es wurden Veranstaltungen zu den Hallenkreismeisterschafts-Vor- und Endrunden erstellt, es gab natürlich den Ergebnisdienst von den HKMs und den Hallenlandesmeisterschaften - sofern westaltmärkische Vertreter teilnahmen.

KFV Fußball-Auftritt sehr gepflegt

Insgesamt wird der Facebook-Auftritt sehr gut gepflegt. Die Seite ist absolut informativ, transparent und auch aktuell. Außerdem wird sich bemüht, auch immer mal wieder mit Bildmaterial zu arbeiten, wenn es die Situation oder der Anlass zu lässt. Michael Damke (KFV Altmark-West) erklärt: „Thorsten Ebeling ist der Administrator der Seite. Letztlich bin ich aber seit ungefähr März hauptverantwortlich für die Facebookseite. Aktuell investiere ich kaum Zeit in die Pflege. Das liegt vor allem daran, dass es einfach kaum neue Informationen zu vermelden gibt. Zuletzt konnten wir lediglich die Meldungen des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt teilen.“

Doch nicht nur die Verbände haben mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Es sind doch vor allem die Vereine gewesen, die ihren Sport nicht ausführen konnten und deshalb neue Wege finden mussten, um ihre Facebook-Auftritt, den Instagram-Account oder den Youtube-Kanal am Leben zu halten. Doch es gibt zum Beispiel auch zwei Beispiele, die das entweder nicht betraf oder wo es an anderen Dingen scheiterte.

Die Kraftsport-Abteilung des VfB 07 Klötze ist seit Beginn der 1990er Jahre sehr erfolgreich. Auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga 2001, folgte 2007 der Gewinn der Deutschen Meisterschaft, der bis heute der größte Erfolg der Abteilung ist. Allerdings spiegeln sich diese Erfolge nicht so ganz beim Social-Media-Auftritt wieder. So kam zum Beispiel die eigene Facebookseite 2014 zum Erliegen. Zuletzt wurden lediglich mal ein paar Artikel der Lokalzeitungen auf der Seite des gesamten Vereins VfB 07 Klötze geteilt, über die bereits berichtet wurde.

Kickerfreunde haben große Reichweite

Die Kickerfreunde Salzwedel besitzen mit 490 Followern die meisten „Gefällt mir“-Angaben unter den Tischfußballern in Mitteldeutschland. Marco Heide (Kickerfreunde Salzwedel) erklärt: „Die Seite führe ich zu 90 Prozent alleine. Die restliche Arbeit übernimmt mein Stellvertreter Florian Lahmann, der sich dafür aber allein um den Instagram-Account kümmert. Wöchentlich kann man sagen, dass ich ungefähr eine halbe Stunde in die Seite investieren.

Natürlich ist es während Corona nicht so viel, doch auch davor ging es meist schnell von der Hand. Letztlich muss man auch sagen, dass uns Corona nicht so getroffen hat, wie einen Fußball- oder Handballverein. Über die Saison verteilt haben wir zwischen Februar und Anfang November fünf Sammelspieltage, die nach Belieben verschoben werden können. Um den Sport aber nicht ganz zu vernachlässigen, habe ich mich vor einiger Zeit zum Altmark-Stubenkick inspirieren lassen. Über den Bismarker Philipp Grempler bin ich dann an die Firma Powerplay-Events gekommen, über die wir das FIFA-Turnier ausgerichtet haben. Das war natürlich in jeder Hinsicht ein absoluter Erfolg, weil auch die Vereine mitgezogen haben.“

Weil die Kickerfreunde über die Saison verteilt nur fünf Sammelspieltage absolvieren müssen, sorgte die Corona-Pandemie jetzt nicht für den ganz großen Einschnitt. Während Corona wurde zum Beispiel die Veranstaltung von Aktion Musik (Picknick Open-Air) geteilt. Zudem erschienen Bilder vom Arbeitseinsatz am Eskradon. Außerdem waren die Kickerfreunde - wie Marco Heide zuvor erklärte - Ausrichter des 1. Altmark-Stubenkicks.

Informationen werden gut dargestellt

In diesem Zusammenhang gab es viele Meldungen zu den Ergebnissen und es wurden auch die Bilder von den Ehrungen veröffentlicht. Des Weiteren gab es eine Danksagung an LOTTO Sachsen-Anhalt für eine Spende. Vor Corona erschien auch eine Danksagung an Grünland - Der Bioladen. Dieser unterstützte nämlich das Kinder-Kochprojekt. Noch dazu wurden Meldungen der Lokalzeitungen zu den Turnieren geteilt, es gab Bilder und den Ergebnisdienst zu den Spielen. Insgesamt findet man bei den Kickerfreunden aus Salzwedel eine schöne bunte und vor allem informative Seite wieder, die sich auch durch die gute Zusammenarbeit mit anderen Facebookseiten auszeichnet.

Vor allem der letzte Punkt scheint nicht für die Kickerfreunde entscheidend. Auch der SV Gardelegen - mit den Abteilungen Volleyball, Schach, Gymnastik und Tanz, Reha-Sport, Allgemeiner Sport für Senioren - und Goodfoot Skateboarding verstehen Facebook in erster Linie als Informationsmedium und gucken dabei nicht nur auf sich selbst.

Während man beim SV Gardelegen hin und wieder Meldungen von anderen Vereinen der Stadt findet, sieht man bei Goodfoot Skateboarding viele geteilte Posts aus der Skateboard-Community. Das Anliegen kann dabei sehr unterschiedlich sein. Manche Vereine versuchen damit einfach nur die Reichweite zu erhöhen, weil man kein Geld investieren möchte und andere Vereine sehen auch den Selbstzweck und versuchen dadurch Mitglieder zu gewinnen.

Der SV Gardelegen steht aktuell bei 278 Followern, veröffentlichte während Corona aber keine Meldungen. Vor Corona wurden Meldungen der Lokalzeitungen geteilt, es gab den Ergebnisdienst mit Bildern und Spielberichten, es erschien auch ein Video der Gymnastik-Mädchen.

Skateboarder haben mehr als 1000 Likes

Matthias Lübke vom SV Gardelegen erklärt: „Aktuell ist der Aufwand relativ gering. Auch sonst lässt sich die Dauer der Pflege dieser Seite nicht einfach pauschalisieren. Natürlich sitzt man an Spieltagen manchmal bis zu einer Stunde, doch es kommt auch immer auf die Aktivität an. Manchmal geht es nur um News oder Updates und manchmal dauert die Bearbeitung von Bildern oder das Recherchieren von Ergebnissen halt deutlich länger. Wir führen die Seite vorrangig deshalb, weil eine Homepage kaum noch besucht wird. Wir wollen unseren über 400 Mitgliedern natürlich zeigen, dass wir präsent sind. Die Reichweite der Posts ist dabei für mich nicht relevant. Mein Ziel ist das regelmäßige Informieren und eventuell die Gewinnung von Mitgliedern. Die Arbeit an dieser Seite soll allerdings auch die Anerkennung an unsere Sportler und Vereinsmitglieder ausdrücken.“

Goodfoot Skateboarding ist mit seinen 1072 Likes die größte Facebookseite dieser Liste. Der Goodfoot Skateboarding e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Jugend und der Skateboarding-Kultur. Verbunden durch die Leidenschaft zum Rollsport beleben die Mitglieder des Vereins durch vielfältige Veranstaltungen den Altmarkkreis.

Seit mehreren Jahren organisieren die Skater aus der Hansestadt Salzwedel regionale Veranstaltungen, Wettbewerbe, Workshops und begeistern nicht zuletzt durch regelmäßige Kooperationen mit Schulen und gemeinnützigen Einrichtungen Jugendliche für ihren Sport. Geehrt wurden sie dafür zuletzt mit einer Nominierung bei der Wahl zum Salzwedeler des Jahres 2016.

Doch aktuell sind die Sorgen groß und das hat nicht einmal zwingend etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Der Skatepark ist aktuell nämlich seitens der Stadt gesperrt, weil er in allen Bereichen Mängel aufweist. Das liegt aber auch vor allem daran, dass seit Erbau des Parks zu wenige Investitionen in die Instandhaltung stattgefunden haben. Dem Verein selbst waren nur kleinere Reparaturen möglich.

Auf der Facebookseite gab es zuletzt aber dennoch zahlreiche Meldungen. So wurde die Veranstaltung vom Picknick Open Air Konzert von Aktion Musik geteilt und es wurde eine Meldung des deutschen Rollsport und Inline-Verband zum Wiedereinstieg geteilt. Zudem ist immer wieder die Zusammenarbeit in der Skateboard-Community aufgefallen.

Robin Bierstedt, Vorsitzender Goodfoot Skateboarding, erklärt: „Die Dauer der Arbeit an dieser Seite kann man nicht so einfach pauschalisieren. Es kommt auf die Aktivität an. Generell muss ich schauen, was in der Skateboard-Community so passiert oder ich bekomme Informationen von anderen Mitgliedern, die ich dann veröffentliche. Aktuell kümmere ich mich komplett alleine um die Verwaltung der Seite. Das war früher mal anders, hat sich aber aus mehreren Gründen so ergeben. Der Fokus liegt bei mir ganz klar auf Information und Vernetzung. Allerdings ist Facebook auch eine Werbeplattform, die wir kostenfrei nutzen. Es gab mal Überlegungen zu investieren, um die Reichweite zu erhöhen, doch davon sind wir abgekommen. Am Ende haben wir uns einfach dagegen entschieden. Es ist zuletzt nicht nur wegen Corona schwieriger geworden. Viele Leute stehen mitten im Leben, weshalb nicht viele Menschen die nötige Zeit für ehrenamtliche Arbeit aufbringen können. Wir veröffentlichen auch nur dann Dinge, wenn etwas passiert. Damit meine ich Veranstaltungen oder andere Termine. Aufgeblasene Posts, die nur den Verein an sich profilieren oder bewerben, findet man bei uns vergebens.“

Die Bohlekegler des SV Binde bestehen aus zwei Mannschaften. Die erste Mannschaft spielt seit 2010 in der 2. Bundesliga Süd/Ost und die zweite Mannschaft spielt aktuell in der Landesliga. Trotz der Zugehörigkeit in der 2. Bundesliga steht der SV Binde aktuell nur bei 107 Followern. Ob das am Ende ausschließlich an der vermeintlich geringen Popularität des Sports liegt oder an der Pflege der Facebookseite, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass es während Corona keine Meldungen bei Facebook gab. Follower dieser Seite wissen derzeit also nicht, wie es beim Kegeln derzeit weitergeht. Vor dem Ausbruch der Pandemie wurden die Meldungen der Lokalzeitungen von den Spielen oder anderen Veranstaltungen geteilt. Zudem gab es den Ergebnisdienst - hin und wieder auch mit Bildern.

Deutlich mehr Engagement fand man zuletzt bei Facebook-Auftritt der Red Dragons - Drachenbootverein aus Arendsee. Dieser Verein hat derzeit 246 Follower. Zuletzt wurden Bilder von der ersten Trainingseinheit gepostet, es wurde über die Absage des 11. Arenddragos informiert und es wurden Bilder vom Arbeitseinsatz hochgeladen. So wurde die Seite weiter gepflegt und am Leben erhalten. Vor Corona gab es Bilder und den Ergebnisdienst.