In der Handball-Herrenmannschaft des Diesdorfer SV, die in der 2. Nordliga aktiv ist, fühlt sich Routinier Einar Lahmann (Mitte) noch immer pudelwohl. Foto: Florian Schulz

Einar Lehmann ist für die zweite Handball-Mannschaft des Diesdorfer SV aktiv

Diesdorf/Schadewohl l Er befindet sich in einem Alter, in dem man sich womöglich während der Partien eher ein ruhiges Plätzchen auf der Tribüne sucht, ein kühles Getränk zu sich nimmt und – wie man so schön sagt – den „Klugscheißer“ markiert. Dafür sieht sich Einar Lahmann aber noch zu „jung“. Mit seinen 47 Jahren ist der Schadewohler noch ein fester Bestandteil der in der 2. Nordliga aktiven Handball-Männermannschaft des Diesdorfer SV.

Besuch der Sportschule

Früher besuchte Einar Lahmann sogar die Sportschule. Zwar nicht als Handballer, dafür aber als Leichtathlet. Das sind zwar an sich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, doch fit war der Westaltmärker schon immer. So kann er auch trotz seines mittlerweile gehobenen Alters noch bei den Diesdorfer Handball-Männern mithalten und zählt beim Aufsteiger in die 2. Nordliga dank seiner großen Kampf- und Einsatzbereitschaft durchaus noch zu den Leistungsträgern. Lahmann möchte mit dafür sorgen, dass der DSV dem Landesmaßstab weiterhin erhalten bleibt.

Schnell war dem in Winkelstedt in der Nähe von Dähre aufgewachsenen Einar Lahmann klar, dass er eine sportliche Laufbahn einschlagen möchte. Zunächst hatte es ihm der Radsport angetan. Keine schlechte Entscheidung, wurde Einar doch mit elf Jahren DDR-Spartakiade-Sieger in Cottbus. Zwei Jahre später – da war der Westaltmärker gerade mal 13 – zog es ihn als Leichtathlet nach Magdeburg auf die Sportschule. Bereits zuvor sollte er als Radsportler auf eine selbige in Cottbus gehen, doch speziell seine Eltern hatten etwas dagegen.

Paradedisziplin über 100 Meter

Nachdem Lahmann bereits zuvor von der Diesdorfer Schule aus bei mehreren Kreisspartakiaden erfolgreich im Hürden-Sprint abschnitt, entschied er sich dann aber für den Schritt in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Speziell die Sprints über 110 und 400 Meter Hürden waren seine Schokoladendisziplinen. „Das war schon richtig geil“, erinnert sich der 47-Jährige an seine Sportschulzeit zurück. Der war allerdings in selbiger auch sehr verletzungsanfällig („Meine Knochen haben das nicht mitgemacht“) und kam daher in der zehnten Klasse wieder zurück in seine Heimat.

Wollte nicht zu Hause auf dem Sofa liegen

Im Schulsport zeigte sich Einar bis zu seinem Abitur immer wieder von seiner besten Seite. Im Laufe der Zeit entdeckte er dann den Mannschaftssport für sich. Noch in der zehnten Klasse begann der Rechtshänder seine Handball-Laufbahn. Unter der Regie von Sportlehrer Heinz Borchert nahm der linke Rückraum-Akteur mit der Diesdorfer Schule durchaus erfolgreich an mehreren DDR-Kreisspartakiaden teil. 1994 wurde beim Diesdorfer SV dann wieder eine Männermannschaft ins Leben gerufen, der sich Einar Lahmann gemeinsam mit Sigurd Lüchow oder auch Daniel Fischer anschloss. „Ich wollte zusammen mit meinen Kumpels einfach Sport machen und nicht zu Hause auf dem Sofa liegen“, begründet der 47-Jährige den Schritt.

Die DSV-Handballer brauchten allerdings eine Weile, um sich zu finden und dann auch endlich die ersten größeren Erfolge zu feiern. Lahmann erinnert sich beispielsweise noch an einen Kreispokalsieg zurück. Dazu gab es mehrere Aufstiege in die 2. Nordliga. „Ich bin eigentlich kein Torschütze, sondern eher ein Vorbereiter und Kämpfer“, beschreibt sich der bescheidene Routinier selbst. Er glänzt im Rückraum mit Übersicht und eisernem Willen. Dazu ist er sich nicht zu schade, in der Abwehr auch mal ordentlich zuzulangen – zwar durchaus hart, aber (fast) immer fair. „Ich werde natürlich immer älter und dicker, doch es ist immer noch ein Ansporn für mich, mit den Jungs mitzuhalten“, verrät der Landwirt mit einem Schmunzeln.

Mannschaft als Wohlfühlfaktor

Obwohl Einar hinter Maik Heinze der zweitälteste Akteur im Diesdorfer Kader ist, fühlt er sich pudelwohl. „Das ist wirklich eine coole Truppe. Die Jungs haben zwar nicht unbedingt Respekt, doch sie nehmen mich mit an, als wäre ich ein Spieler in ihrem Alter“, so der 47-Jährige. Zwar gibt der Schadewohler zu, dass er vor 20 Jahren noch deutlich spritziger war, doch von der Fitness her („Die anderen Spieler japsen manchmal auch ziemlich stark“) kann er durchaus noch mithalten. Sofern es der Beruf zulässt, besucht der zuverlässige und ehrgeizige Lahmann jede Trainingseinheit und versucht ebenso bei jeder Partie dabei zu sein. „Gerade auswärts ist es bei uns personell fast immer eng. Da ist jeder Mann wichtig“, weiß der Rückraum-Akteur.

Damit, dass sich der von Christian Tegge und Sigurd Lüchow trainierte DSV nach der ersten Saisonhälfte in der 2. Nordliga im sicheren Mittelfeld einnistet, hätte Einar Lahmann vor der Saison nicht zwingend gerechnet. „Ich habe nach dem Aufstieg vor allem gehofft, dass wir uns nicht gänzlich blamieren und am Ende sang- und klanglos absteigen. Mittlerweile denke ich aber, dass wir eine gute Platzierung im Mittelfeld erreichen können“, verrät der optimistische Schadewohler, der die Ränge vier bis sieben durchaus für realistisch hält.

Einsatz als Trumpf

Als Garanten des Erfolgs sieht der Routinier vor allem die starken Torhüter-Leistungen sowie aber auch den tollen mannschaftlichen Zusammenhalt. „Sicherlich haben wir einige Einzelkönner im Team, doch am Ende ist es wichtig, dass sich alle voll reinhängen. Auch bei mir ist der Einsatz sicherlich größer als das Talent“, erklärt Lahmann mit einem Augenzwinkern.

Kann man nicht hoch genug einschätzen

Die Arbeit im weiblichen Nachwuchs in der Handballsparte des Diesdorfer SV kann der Westaltmärker nur loben. „Bei den Jungs ist es ja generell schwierig, weil diese lieber Fußball spielen, aber bei den Mädchen ist eine tolle Entwicklung zu erkennen“, verrät der 47-Jährige. Der kann sich oft genug selbst ein Bild davon machen, spielen doch seine beiden Töchter Rieke (C/D-Jugend) und Rhona (E-Jugend) selbst in der DSV-Jugend.

Funktion als Trainer

Wenn Trainer Daniel Fischer mal verhindert ist, leitet Einar ein ums andere Mal auch das Training der C/D-Mädchen. „Allerdings mache ich das nur als Aushilfe, weil ich es beruflich nicht schaffe, als Coach zu arbeiten“, macht Lahmann deutlich. „Wir messen uns im Nachwuchs mit Mannschaften wie Klötze, Seehausen und Osterburg, die ein deutlich größeres Einzugsgebiet haben. Bei uns kommen die Kinder eigentlich nur aus einer Schule. Allein schon deshalb kann man die Arbeit schon gar nicht hoch genug einschätzen“, ist der 47-Jährige, der sich eine weiterhin solide und erfolgreiche Jugendarbeit beim DSV sowie aber auch generell mehr Nachwuchs – auch aus den umliegenden Dörfern – wünschen würde, voll des Lobes.

Lahmann hält sich fit

Um sich selbst noch so fit wie möglich zu halten, absolviert der Schadewohler speziell in den Sommermonaten des öfteren Waldläufe oder längere Radtouren. „Allerdings achte ich da nicht mehr auf Zeiten“, verrät Einar Lahmann. Auch als Handballer möchte Einar solange weiter machen, wie es die Gesundheit zulässt und er nicht der „Quoten-Opa“ in der Mannschaft ist. „Lächerlich möchte ich mich nicht machen“, so der Routinier mit einem Grinsen.

Der Rückraumakteur möchte stattdessen mit dazu beitragen, dass sich die DSV-Herren in der 2. Nordliga etablieren und nichts mit dem Abstiegskampf („Ein Aufstieg ist unrealistisch und würde auch keinen Sinn machen“) zu tun haben. „Es wäre schön, wenn die Gegner auch Respekt vor uns haben“, so der 47-Jährige. Vor Einar Lahmann selbst können sie eigentlich nur Respekt haben, wie er sich in seinem Alter für den Diesdorfer SV in jeder Partie noch voll reinhaut.