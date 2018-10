Manchmal braucht es nicht nur kräftige Männer, sondern auch starke Frauen.

Potzehne l Eine solche hat der SV Grün-Weiß Potzehne mit Mandy Schulze in seinen Reihen. Die 44-Jährige arbeitet bei den Grün-Weißen nicht nur im Vorstand, sondern auch als Spielerin und Trainerin. Ursprünglich stammt Mandy Schulze aus Letzlingen. Der dort heimische FSV Heide und die Grün-Weißen aus Potzehne sind als Nachbarvereine natürlich Erzrivalen. Das macht Schulze allerdings wenig aus. Die Familienmutter ist in Potzehne als Jugendleiterin und Schriftführerin tätig, trainiert parallel die F-Junioren sowie auch die Frauen. Für Letztgenannte geht die Westaltmärkerin auch selbst noch auf Torejagd.

Beginn in der Leichtathletik

Kraft in den Beinen hatte Mandy Schulze scheinbar schon immer, denn bis zur neunten Klasse betrieb sie von der Schule aus Leichtathletik. Ihre Schokoladendisziplinen waren Hochsprung und Hürdenlauf. Doch mit 16 Jahren hatte Mandy scheinbar mehr Gefallen am Mannschaftssport gefunden. Nachdem sie mit mehreren Freundinnen zuvor immer gespannt den gleichaltrigen Jungen beim Fußball in Letzlingen zuschaute, kamen die jungen Damen auf die Idee, auch eine eigene Mannschaft ins Leben zu rufen. „Was die Jungs können, können wir auch – dachten wir uns dabei“, erinnert sich Schulze mit einem Schmunzeln zurück. Ein Trainer wurde gesucht und mit Uwe Pape auch recht schnell gefunden. Er war fortan für sage und schreibe 20 Mädchen zuständig.

Gründung eines Frauen-Teams

„Wir hatten ein paar Spielerinnen dabei, die schon relativ gut waren“, verrät die heute 44-Jährige, die damals noch als Angreiferin aufgeboten wurde und mit Toren nicht geizte. Die Letzlinger Damenmannschaft spielte in der Altmarkliga unter anderem gegen Teams aus Schinne, Tangermünde, Tangerhütte sowie auch Potzehne – und zwar auf Großfeld, was heute längst nicht mehr selbstverständlich ist.

Bilder Bei den Potzehner Frauen fungiert Mandy Schulze (rechts) als Spielertrainerin. Foto: Jens Pickert



Schnelligkeit als Trumpf

Mitte der 1990er Jahre suchte Mandy das Weite, weil sich die Heide-Mannschaft aus personellen Gründen auflöste. Sie fand recht schnell einen neuen Verein – nämlich den SV Grün-Weiß Potzehne. Dorthin wechselte Schulze mit mehreren weiteren Kolleginnen aus Letzlinger Zeiten. Bei den Grün-Weißen spielte Mandy Schulze zumeist auf Kleinfeld und fand ihren Platz im Team oftmals im zentralen Mittelfeld. Zudem avancierte sie schnell zur Spielführerin in Potzehne. Was sie auszeichnete? „Ich würde sagen, dass ich technisch nicht so versiert war. Da waren andere Spielerinnen besser. Ich hatte meine Stärken vor allem im läuferischen Bereich“, verrät die 44-Jährige, die von ihren früheren Leichtathletik-Jahren profitierte.

In den einzelnen Spielklassen hielten sich die Grün-Weißen fast durchweg im oberen Tabellendrittel auf, feierten zudem auch einen Hallenkreismeistertitel. Schon seit mehreren Jahren arbeitet Schulze als Spielertrainerin des Frauenteams. In einem buntgemischten Kader - von 15 bis 55 Jahren sind praktisch fast drei Generationen vertreten – ist Mandy die drittälteste Spielerin, fühlt sich aber noch fit genug, um in der Regionalklasse I auf Kleinfeld mitzuwirken. „Es ist einerseits schön, dass die älteren Spielerinnen noch immer zur Stange halten, andererseits aber auch immer wieder neue Mädels hinzukommen“, berichtet die Potzehnerin.

WhatsApp-Gruppenname mit Aussagekraft

Wohl nicht umsonst heißt die WhatsApp-Gruppe der Grün-Weißen „Elf Freundinnen“. Nicht nur auf, sondern auch außerhalb des Platzes verstehen sich die einzelnen Spielerinnen gut miteinander. „Der Zusammenhalt ist sehr gut“, verrät Mandy, die zugibt: „Ich persönlich schaue gar nicht so oft auf die Tabelle. Klar will man möglichst immer gewinnen, doch mir persönlich ist der Spaß wichtiger.“ Dabei möchte Schulze als spielende Trainerin möglichst allen Akteurinnen ausreichend Einsatzzeiten ermöglichen. Das Ziel bleibt allerdings recht klar definiert: „Es sollte schon ein Platz im oberen Tabellendrittel sein. Uns ist aber auch klar, dass dafür alles passen muss und es keine Verletzten geben darf.“ Die Trainingsbeteiligung – geprobt wird lediglich einmal unter der Woche – stimmt größtenteils. „Vor allem die älteren Spielerinnen sind meistens da“, berichtet die 44-Jährige mit einem Grinsen.

2006 erstmalig Trainerin

Erstmals für eine Mannschaft als Trainerin zuständig war Mandy Schulze 2006 in Potzehne. Ihre beiden Zwillingssöhne Jonas und Janek starteten im gleichen Jahr ihre Laufbahn in der G-Jugend. Mittlerweile sind sie übrigens im B-Junioren-Bereich angelangt. „Wir haben uns damals im Vorstand darüber unterhalten, ob wir nun in Sachen Nachwuchs etwas beginnen wollen“, verrät Mandy. Sie hatte mehrere Kinder an der Angel, die Interesse hatten, bei den Grün-Weißen einzusteigen. Damit war der Startschuss gefallen. Mit Erfolg, denn mittlerweile verfügen die Potzehner in Zusammenarbeit mit dem FSV Heide Letzlingen und dem FSV Eiche Mieste über Jugendmannschaften in allen Altersklassen. „Das hat von Beginn an gut geklappt“, ist die 44-Jährige froh, dass dieser Schritt seinerzeit gewagt wurde.

Soziale Ader prägend

Seit drei Jahren ist die gebürtige Letzlingerin für die jetzige F-Jugend des SV Grün-Weiß zuständig. Die 24 Kinder sind aktuell auf zwei Mannschaften aufgeteilt, die sich regelmäßig an den Fair-Play-Pflichtturnieren beteiligen. Bisher sind die Teams bunt durchgemischt, doch in der Rückrunde wird dann doch nach Jahrgängen getrennt. Die Kinder haben nach Ansicht der Trainerin bereits früh eine gute Entwicklung genommen. „Ich persönlich möchte schon möglichst immer in den unteren Altersklassen arbeiten. Schließlich habe ich doch eher eine soziale Ader und möchte, dass alle Spieler zum Einsatz kommen und Spaß haben“, erklärt die Westaltmärkerin. Die versucht zwar stets, sachlich zu bleiben, wird am Seitenrand aber doch häufiger laut, als ihr recht ist. „Das ärgert mich etwas“, verrät die 44-Jährige schmunzelnd.

Schon seit Ende der 1990er Jahre gehört die Fußballenthusiastin dem Potzehner Vorstand an. Während ihr Ehemann Torsten – dieser geht aktuell selbst noch für die SG Velsdorf/Mannhausen auf Punktejagd – allgemein die Abteilung Fußball leitet, ist Mandy Schulze für die Nachwuchsabteilung sowie die Schriftführung zuständig. „Bei uns in der Familie dreht sich eigentlich alles um Fußball“, so die Westaltmärkerin. Die lobt das Vereinsleben bei den Grün-Weißen: „Alle ziehen an einem Strang. Ich persönlich bin sehr zufrieden, wie es hier läuft.“

Nachwuchsarbeit forcieren

Insgesamt würde sich Mandy Schulze vor allem mehr Nachwuchsspieler für den Klub wünschen. Davon sollen später natürlich dann auch die Herren profitieren. Die Männervertretung spielt unter der Leitung von Trainer Erich Krümmling derzeit in der Landesklasse und möchte sich dort so lange wie möglich halten. „Es ist vor allem wichtig, dass möglichst viele Kinder bei uns Fußball spielen wollen. Das wäre wichtig, damit wir überhaupt unsere Herrenmannschaft halten können“, weiß Mandy. „Die Männer sollen sich nun erst einmal etablieren, doch daran arbeiten wir“, fügt sie an. Die ehrgeizige Westaltmärkerin möchte laut eigener Aussage auch noch mindestens zehn Jahre selbst dem runden Leder nachjagen. Große Titel hat sie sich nicht mehr auf die Fahnen geschrieben, möchte stattdessen vor allem Spaß am Spiel haben. Selbigen hat Mandy Schulze bei all ihren Aufgaben, wovon der SV Grün-Weiß Potzehne dementsprechend stark profitiert.