Mit einem deutlichen Sieg und einer knappen Niederlage sind die U14- und U12-Teams des TC Grün-Weiß Gardelegen in die Saison gestartet.

Gardelegen l Ein durchaus erfolgreiches Punktspielwochenende liegt hinter den Nachwuchs-Tennisspielern des TC Grün-Weiß Gardelegen. Die U 14-Mannschaft erwischte in ihrem ersten Saisonspiel in der Jugend-Bereichsklasse einen Auftakt nach Maß und gewann in Schönebeck mit 3:0. Das U 12-Team unterlag in Biederitz knapp mit 1:2.

Bereichskl. U 14 männlich:

TC Blau-Weiß Schönebeck II – TC Grün-Weiß Gardelegen 0:3

Das war eine starke Auswärtsvorstellung des U14-Teams aus Gardelegen. Lars Luckschat und Lorenz Wasmuth gewannen sowohl im Einzel als auch im Doppel in zwei Sätzen. Das lässt für die nächsten Punktspiele durchaus hoffen, auch wenn die zweite Mannschaft von Schönebeck in der Tabelle wohl eher an den hinteren Positionen einkommen wird. Dennoch war es für die Gäste um Spitzenspieler Lars Luckschat ein schöner Start in die Übergangssaison.

Statistik

Einzel: Jochua-Ben Michler – Lars Luckschat 2:6, 3:6; Matti Fischer – Lorenz Wasmuth 3:6, 1:6.

Doppel: Michler/Fischer – Luckschat/Wasmuth 0:6, 2:6.

Bereichsklasse U 12:

Biederitzer TC – TC Grün-Weiß Gardelegen 2:1

Mit etwas mehr Entschlossenheit und letzter Konsequenz wäre für das U 12-Team des TC Grün-Weiß in Biederitz auch ein Auswärtssieg möglich gewesen. Die starke Vorstellung von Mika Krause im Einzel, der in Biederitz sein erstes Punktspiel überhaupt bestritt, wurde am Ende nicht belohnt. Im Doppel unterlagen die Gäste in zwei Sätzen, ließen dabei im zweiten Satz beim Stand von 4:4 mehrere Spielbälle zur eigenen Führung aus. Biederitz nutzte dies mit ihrer starken Nummer eins, Aaaron Bruska, letztlich zum knappen Heimerfolg.

Einzel: Aaron Bruska – Johan Luckschat 6:0,6:0; Maximilian Hänsel – Mika Krause 5:7, 3:6.

Doppel: Bruska/Hänsel – Luckschat/Krause 6:2, 6:4.