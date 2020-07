Auf den Tennisplätzen im Altmarkkreis Salzwedel und dem Bundesgebiet war wieder einiges los.

Salzwedel l Zwar war die ranghöchste Mannschaft - die Männer des TC Grün-Weiß Gardelegen - spielfrei, doch in den Landes- und Bereichsligen wurde gespielt. So hatten zum Beispiel auch die Männer des TC Salzwedel oder die Herren 50 des SV Winterfeld Punktspiele vor der Brust. Während die Winterfelder „Oldies“ ihr Heimspiel mit 4:2 siegreich gestalten konnten, kamen die Salzwedeler bei der TSG Calbe/Saale mit 0:6 deutlich unter die Räder.

Landesliga Herren 50

SV Winterfeld - Hettstedter TC 4:2. Einen echten Krimi lieferten sich die Männer des SVW und des HTC am Sonntag in Winterfeld. Vier der sechs Spiele wurden erst im Tiebreak entschieden, so dass auch die Hettstedter eine gewisse Siegchance hatten. Die starteten auch mit einem Sieg von Zobel gegen Piepenburg (2:1), hatten dann aber zweimal Pech. Das nutzten Radkte und Stowitschek zu 2:1-Siegen. Das 2:0 von Gedtke gegen Kellner war dann die Vorentscheidung zu Gunsten der Winterfelder.

Im Doppel machten dann Gedtke/Radkte mit dem 2:0-Sieg gegen Jürgen/Freimann alles klar.

Einzel: Piepenburg, Dirk - Zobel, Olaf (0:6, 6:4, 1:10), Radtke, Heino - Freimann, Ingolf (7:6, 4:6, 10:3), Stowitschek, Jörg - Handro, Dietmar (6:1, 4:6, 10:7), Gedtke, Hans-Jürgen - Kellner, Torsten (6:3, 6:3)

Doppel: Piepenburg, Dirk/Stowitschek, Jörg - Zobel, Olaf/Handro, Dietmar (6:2, 2:6, 6:10), Radtke, Heino/Gedtke, Hans-Jürgen - Freimann, Ingolf (6:2, 6:2).

Landesliga Männer

TSG Calbe/Saale - TC Salzwedel 6:0.

Nichts zu holen war am Wochenende für die TC-Männer aus Salzwedel. In Calbe setzte es die Höchststrafe. Selbst ein Satzgewinn blieb den Jeetzestädtern verwehrt. Am dichtesten dran war noch das Doppel Jonas Malek/Reik Dietrichkeit, die zumindest im ersten Durchgang gegen Rienau/Hoppe beim 5:7 am Satz schnuppern durften.

In der aktuellen Tabelle rangieren die Salzwedeler damit nach zwei Partien und 2:2-Punkten auf dem vierten Platz. An der Tabellenspitze thront einsam und allein Union Schönebeck mit 4:0-Punkten.

Statistik

Einzel: Rienau, Maik - Malek, Jonas (6:1, 6:3), Hoppe, Tim - Dietrichkeit, Reik (6:2, 6:4), Werner, Toni - Schulz, Leon (6:3, 6:2), Hartung, Tobias - Ohk, Hendrik (6:2, 6:3).

Doppel: Rienau, Maik/Hoppe, Tim - Malek, Jonas/Dietrichkeit, Reik (7:5, 6:0), Werner, Toni/Hartung, Tobias - Schulz, Leon/Ohk, Hendrik (6:1, 6:4).

Damen Bereichsliga

TC Salzwedel - TC Krumbholz Bernburg 1:5. In der Damen-Bereichsliga musste der TC Salzwedel am vergangenen Sonntag die erste Saisonniederlage hinnehmen und rutscht damit auf Rang drei ab. Im Einzel hatte die Salzwedelerin Kathrin Schulzke auf Feld eins keine Chance und verlor beide Sätze gegen Tina Klostermann deutlich. Auf Feld zwei sah es ganz anders aus. Antje Burmeister dominierte Kathrin Pilz nach Belieben und konnte durch zwei Satzsiege nach Matchpunkten ausgleichen. Doch der Einzelsieg von Burmeister blieb an diesem Sonntag der einzige Salzwedeler Lichtblick.

Nachdem sowohl Ewa Dabrowska und auch Christin Schulze ihr Einzelspiel verloren haben, ging die Talfahrt auch im Doppel weiter. Während das Salzwedeler Duo um Katharina Märtens und Christin Schulze komplett unterging, konnte das Paar Kathrin Schulzke/Ewa Dabrowska zumindest für ein bisschen Spannung sorgen. Nachdem der erste Satz mit 4:6 verloren ging, konnten die 24er im zweiten Satz mit 6:3 gewinnen und damit ausgleichen. Im anschließenden Champions-Tiebreak hatten die Gäste aus Bernburg dann die deutlich besseren Nerven und setzten sich schließlich mit 10:4 durch. Am Ende verloren die Damen des TC Salzwedel zu Hause deutlich mit 1:5 (3:10).

Einzel: Kathrin Schulzke - Tina Klostermann 2:6, 0:6; Antje Burmeister - Kathrin Pilz 6:2, 6:0; Ewa Dabrowska - Nicole Biging 5:7, 2:6; Christin Schulze - Sina Melchior 1:6, 2:6.

Doppel: Katharina Märtens/Christin Schulze - Tina Klostermann/Nicole Biging 1:6, 0:6; Kathrin Schulzke/Ewa Dabrowska - Kathrin Pilz/Sina Melchior 4:6, 6:3, 4:10.

Bereichsliga Männer

SG Einheit Stendal - TC Grün-Weiß Gardelegen II 1:5. Ihren Punktspielauftakt in die neue Übergangssaion absolvierten die Tennismänner des TC Gardelegen II am Wochenende gleich mit einem Derby in Stendal. Das war dann aber eine sichere Beute für die Westaltmärker, die deutlich 5:1 gewinnen konnten. Den Grundstein zum Erfolg legten die Gardelegener schon in den Einzeln. Zwar musste Mario Benz gegen Axel Jaeger beim 1:2 passen, doch die anderen Gardelegener machten ihre Hausaufgaben. Allerdings hatte Daniel Jordan beim Krimi gegen Nils Klinke mächtig zu kämpfen und benötigte im Tiebreak Nerven wie Drahtseile.

In den Doppeln untermauerten die Grün-Weißen dann ihre Siegesambitionen und ließen den gegnerischen Teams keine Chance mehr.

Statistik

Einzel: Klinke, Nils - Jordan, Daniel (5:7, 6:4, 10:12), Jaeger, Axel - Benz, Mario (6:2, 4:6, 10:5), Wüthrich, Alwin - Fraedrich, Stephan (1:6, 1:6), Ehrlich, Rene - Rieck, Kevin (0:6, 3:6).

Doppel: Jaeger, Axel/Wüthrich, Alwin - Jordan, Daniel/Rieck, Kevin (4:6, 7:6, 4:10), Klinke, Nils/Ehrlich, Rene - Benz, Mario/Fraedrich, Stephan (1:6, 1:6).

Kreisliga

TC Salzwedel II - TSV Arendsee 5:1.

Der TSV Arendsee konnte sein Gastspiel in Salzwedel deutlich mit 5:1 (11:3) gewinnen und fügte der Salzwedeler TC-Reserve damit die zweite Saisonniederlage zu.

Im Einzel machte Salzwedels Leon Schulz im ersten Satz keinen schlechten Eindruck gegen Thomas Kasper, verlor diesen aber aufgrund einiger vermeintlicher Fehler doch mit 3:6. Im zweiten Satz hatte der Gäste-Akteur dann alles im Griff und setzte sich mit 6:1 durch. Auf Feld zwei ging es aus Salzwedeler Sicht ganz gut los. Torsten Nilson war zunächst überhaupt nicht im Spiel und leistete sich eine ungemein hohe Fehlerquote. Maik Schulz wusste dies zu nutzen und sicherte sich mit 6:5 den Satzsieg.

In der Folge wendete sich dann aber das Blatt. Nilson kam immer besser ins Spiel, konnte den zweiten Satz deutlich mit 6:1 gewinnen und setzte sich zudem im Tiebreak mit 10:3 durch. Auf Feld drei sorgte Salzwedels Jürgen Brandt hingegen für eine kleine Überraschung. Gegen Guido Heiser verlor der Salzwedeler zwar den ersten Satz mit 5:7, setzte dafür aber im zweiten Satz mit einem 6:0-Sieg ein dickes Ausrufezeichen. Brandt konnte auch im Tiebreak den Schwung mitnehmen und setzte sich knapp mit 10:8 durch. Auf Feld vier war dafür kaum Spannung im Spiel. Arendsees Jens Krüger hatte gegen Gordon Heinrich alles im Griff und konnte beide Sätze ganz souverän gewinnen.

In den Doppelspielen hatten die Salzwedeler den Gästen aus Arendsee kaum etwas entgegen zu setzen. Das Duo Kasper/Heiser konnte sich wie das Paar um Torsten Nilson und Jens Krüger in zwei Sätzen durchsetzen. Am Ende feierte der TSV Arendsee einen ganz souveränen Auswärtserfolg an der Jeetze.

Statistik

Einzel: Leon Schulz - Thomas Kasper 3:6 / 1:6, Maik Schulz - Torsten Nilson 6:5 / 1:6 / 3:10, Jürgen Brandt - Guido Heiser 5:7 / 6:0 / 10:8, Gordon Heinrich - Jens Krüger 1:6 / 2:6.

Doppel: Maik Schulz /Gordon Heinrich - Thomas Kasper/Guido Heiser 4:6 / 4:6, Reik Dietrichkeit/Christian Märtens - Torsten Nilson/Jens Krüger 2:6 / 1:6.