Der Tennisclub Salzwedel zählt im Altmarkkreis zu den Vereinen, die aktuell am nähesten an einen normalen Trainingsbetrieb herankommen.

Salzwedel l Unter Auflagen können die Sportler wieder die Bälle über die Netze schlagen.

Die Tennisplätze am Dämmchenweg in Salzwedel sind seit dem 4. Mai wieder in Betrieb. Doch bevor an dem Montag die ersten Bälle über die Netze geschlagen wurden, mussten einige Vorarbeiten erledigt werden. Neben dem Spannen der Netze, hatte der Vereinsvorsitzende Christian Märtens einiges an Papierkram zu bewältigen.

Der Verein musste folgende Bedingungen erfüllen, um die Anlage öffnen zu dürfen:

Auflagenkatalog

- die Ausübung erfolgt kontaktfrei und die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ist durchgängig sichergestellt,

- Trainingseinheiten erfolgen ausschließlich individuell, zu zweit oder in kleinen Gruppen von höchstens fünf Personen,

- ein Training von Spielsituationen insbesondere bei Kontakt- und Mannschaftssportarten, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist, erfolgt nicht,

- Wettkampfbetrieb findet nicht statt,

- Hygieneanforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Desinfektion von genutzten Sportgeräten, werden eingehalten,

- Umkleidekabinen, Gastronomiebereiche und sonstige Gemeinschaftsräume einer Sportstätte werden nicht benutzt, der Zutritt zu WC-Anlagen, insbesondere die Möglichkeit zum Waschen der Hände muss ermöglicht werden,

- Kleidungswechsel und Körperpflege finden nicht in der Sportstätte statt, - zur Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere von Warteschlagen, erfolgt eine Steuerung des Zutritts zur Sportstätte,

- Risikogruppen werden keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt und

- Zuschauer sind nicht zugelassen. Die Nutzung von Sportanlagen im Freien gemäß Satz 2 bedarf der Zustimmung des Trägers der Anlage.

Zutritt nur für Mitglieder

Zu den Auflagen, die der Verein befolgen muss, gehört auch die Benennung eines Coronabeauftragten. Außerdem haben aktuell nur Vereinsmitglieder Zutritt zum Vereinsgelände. Sportler, die genug von Dauerlauf und Fahrradfahren haben und nicht Mitglied beim TC Salzwedel sind, können also nicht zur Abwechslung ein paar Bälle schlagen. Ohnehin sei die Nachfrage nach Platzzeiten bei den etwa 100 Mitgliedern sehr groß, weiß Christian Märtens. „Einige hätte gerne bereits an dem Sonntag gespielt, als wir die Netze aufgestellt haben. Aber das war noch nicht möglich“, erklärt Märtens.

Training in kleinen Gruppen hat begonnen

Seit dieser Woche läuft beim TC Salzwedel auch das Training mit Übungsleitern wieder. „Wir mussten die Gruppen neu einteilen, damit nicht mehr als fünf Personen gemeinsam trainieren“, erklärt Christian Märtens.

Offen ist, wann der Ligaspielbetrieb wieder beginnt. Noch sieht der Vorsitzende des TC Salzwedel keine Probleme in diesem Bereich, da der Spielplan im Tennis nicht so voll wie im Fußball ist. Noch sei genug Zeit, um die Draußen-Saison regulär zu spielen.

Vorstand ist neu gewählt

Die Zeit vor und während der Schließung der Anlage konnte der Verein noch für zwei organisatorische Dinge nutzen. Anfang März stand die Wahl des Vorstandes auf dem Programm. Neu dabei sind Christian Märtens (Vorsitzender) und Katharina Märtens (Jugendsportwartin). Weiterhin gehören dem Vorstand Martin Todte (stellvertretender Vorsitzender), Ramon Dammert (Kassenwart), Ronald Malek (Sportwart), Manuela Bersiner (Breitensportwartin) und Gordon Heinrich (Technikwart) an.

Während der Zwangspause wurde die Anlage für die Freiluftsaison vorbereitet und Wege neu gepflastert. In diesem Jahr werden darüber hinaus noch neue Ballfangnetze errichtet. Damit ist der TC Salzwedel gut für die neue Freiluftsaison vorbereitet und wartet nur noch auf ein Ende der coronabedingten Einschränkungen.