Der Tennisverband Sachsen-Anhalt ist in die Übergangssaison gestartet.

Salzwedel l Am vergangenen Wochenende fanden die ersten Punktspiele auch beim TC Salzwedel und dem SV Winterfeldt statt.

Herren Landesliga Nord

TC Rotehorn Magdeburg TC Salzwedel 0:6

Für den Vorjahresdritten der Landesliga Nord ist der Auftakt in die Übergangssaison geglückt. Beim TC Rotehorn Magdeburg erspielte die Mannschaft um Kapitän Martin Todte einen sicheren 6:0-Erfolg. Bereits nach den Einzeln war die Partie durch das TCS-Quartett entschieden. Neben zwei kampflosen Punkten, der Gastgeber konnte nur drei Spieler stellen, erspielten in den Einzeln Ramon Dammert, Jonas Malek und Martin Todte durch glatte Zweisatz-Erfolge einen 4:0-Vorsprung. Im abschließenden Doppel bezwangen Dammert/Malek im Spitzendoppel die Paarung Anger/Henning mit 6:4,6:4.

Statistik

Einzel: Anger - Dammert 3:6, 6:7; Gebhardt - Malek 0:6, 0:6; Henning - Todte 0:6, 2:6; Schulz o.Sp.

Doppel: Anger/Henning - Dammert/Malek 4:6, 4:6; Todte/Schulz o.Sp.

Herren 50 Landesliga

Biederitzer TC SV Winterfeld 3:3

Durch eine Änderung in der Wettspielordnung des Landesverbandes entwickelte sich die Begegnung zu einem wahren Tennis-Krimi. Denn anders als in den Spielzeiten zuvor, werden bei gleicher Anzahl an Matchpunkten nicht die Punkte geteilt, sondern ein Sieger ermittelt. Ganz zum Leidwesen für das Winterfelder Quartett. Denn nach 2:2-Remis nach den Einzeln, Jörg Stowitschek und Hans-Jürgen Gedtke punkteten an den hinteren Positionen, reichte dem gastgebenden Biederitzer TC schlussendlich ein gewonnener Satz mehr in der Endabrechnung. Diesen erspielten Jürgen Edelmann-Nusser/Oliver Brandt im zweiten Doppel nach einer 6:7, 6:4, 6:10-Niederlage. Zuvor unterlagen Piepenburg/Stowitschek gegen Kästner/Ludwig im Spitzendoppel.

Statistik

Einzel: Kästner - Piepenburg 6:3, 6:3; Ludwig - Radtke 7:5, 6:4; Edelmann-Nusser - Stowitschek 3:6, 6:7; Brandt - Gedtke 3:6, 2:6

Doppel: Kästner/Ludwig - Piepenburg/Stowitschek 6:2, 6:3; Edelmann-Nusser/Brandt - Radtke/Gedtke 6:7, 6:4, 6:10

Herren 40 Bereichsliga

TC Salzwedel Wolmirstedter TC 3:3

Von der neuen Regelung des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt waren auch die Herren 40 des TC Salzwedel betroffen. Nach den Einzeln sahen die Hausherren nach Erfolgen von Heiko Gregor, Jens Krüger und Christian Kausch bereits wie der sichere Sieger aus. Doch es sollte anders kommen. In den Doppeln unterlagen beide Paarungen jeweils in zwei Sätzen, sodass die Gäste aus Wolmirstedt nicht nur nach Punkten ausgleichen konnten, sondern auch die Begegnung für sich entschieden. So musste der Satzverlust von Jens Krüger im Einzel teuer bezahlt werden, dann bei Gleichheit der Matchpunkte, zählt ab sofort der gewonnene Satz mehr. Und diesen hatten die Gäste in der Endabrechnung.

Statistik

Einzel: Schulz - Neumann 1:6, 2:6; Gregor - Schmidt 7:5, 6:2; Krüger - Labedzka 6:4, 6:7, 12:10; Kausch - Große 6:1, 6:1

Doppel: Schulz/Märtens - Neumann/Große 2:6, 5:7; Gregor/Krüger - Schmidt/Labedzka 3:6, 6:7

Damen Bereichsliga

TC Halle-Böllberg - TC Salzwedel 2:4

Bereits in den Einzeln legten die Damen des TC Salzwedel den Grundstein für den 4:2-Auswärtserfolg in Halle. In den Einzeln punkteten Anika Stappenbeck, Antje Burmeister und die Polin Ewa Dabrowska. So fiel die knappe Niederlage von Mandy Kehrbaum nicht ins Gewicht. In den abschließenden Doppel holte die Spitzenpaarung um Stappenbeck/Burmeister den entscheidenden vierten Punkt zum Gesamtsieg durch einen Zweisatz-Erfolg, während Dabrowska/Kehrbaum knapp in drei Sätzen unterlagen.

Einzel: Schöllner - Stappenbeck 2:6, 1:6; Wollenbecker - Burmeister 0:6, 0:6; Wenzel - Dabrowska 4:6, 1:6; Göse - Kehrbaum 7:6, 6:3

Doppel: Schöllner/Göse - Stappenbeck/Burmeister 3:6, 4:6; Wollenbecker/Wenzel - Dabrowska/Kehrbaum 7:5, 3:6, 6:2