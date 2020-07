Die Herren 50 des TC Salzwedel sind in der Tennis-Bereichsliga der erste Tabellenführer der neuen Saison.

Salzwedel l Im Altmarkderby setzten sich die Salzwedeler mit 4:2 (8:5) gegen die Reserve der SG Einheit Stendal durch.

Auf Feld 1 der Salzwedeler Tennisanlage lieferten sich Günther Wefers und der Stendaler Ronni Voges insgesamt ein ausgeglichenes Spiel. Am Ende konnte der Gäste-Akteur aber beide Sätze knapp für sich entscheiden und holte so den ersten Matchpunkt für die SG. Auf Feld 2 und 3 sah das aber anders aus. Während Detlef Krause Stendals Axel Achilles mit 6:1 und 6:1 in die Schranken wies, konnte auch Andreas Jaeger den Stendaler Norbert Brunke in zwei glatten Sätzen vom Platz fegen. Weil sich auf Feld 4 Salzwedels Frank Fischbeck Volker Wiedemer geschlagen geben musste, ging es mit einem Remis nach Matchpunkten in die Doppelspiele.

Entscheidung fällt erst im Champions-Tiebreak

Im ersten Doppel traf das Salzwedeler Duo um Günther Wefers und Detlef Krause auf das Paar Ronni Voges und Axel Achilles. Nachdem die Stendaler den ersten Satz gewinnen konnten, gelang den Westaltmärken in Satz zwei der Ausgleich. So musste anschließend der Champions-Tiebreak die Entscheidung bringen. Hier hatten am Ende die Salzwedeler knapp mit 12:10 die Nase vorn. Das zweite Doppel war dahingehend schon deutlich unaufgeregter. Gegen das Gäste-Duo zeigten Andreas Jaeger und Frank Fischbeck eine abgeklärte Leistung und setzten sich in beiden Sätzen recht souverän durch.

Statistik

Einzel: Günther Wefers - Ronni Voges 6:7, 5:7; Detlef Krause - Axel Achilles 6:1, 6:1; Andreas Jaeger - Norbert Brunke 6:1, 6:0; Frank Fischbeck - Volker Wiedemer 3:6, 2:6.

Doppel: Günther Wefers/Detlef Krause - Ronni Voges/Axel Achilles 4:6, 6:3, 12:10; Andreas Jaeger/Frank Fischbeck - Norbert Brunke/Volker Wiedemer 6:3, 6:2.