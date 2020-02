Steven Elksne und der SV Chemie Mieste empfangen den TuS Bismark in der Landesliga. Archivfoto: Thomas Koepke

In der Tischtennis-Landesliga steht am kommenden Spieltag ein Altmark-Derby an.

Jens Pickert › Jens Pickert





Mieste/Kusey l In der Tischtennis Landesliga der Männer steigt am kommenden Sonntag das Altmarkderby zwischen Chemie Mieste und TuS Bismark. Beginn ist um 10 Uhr in der Miester Halle. Im Einsatz sind am Sonntag ebenfalls die Landesliga-Frauen des TSV Kusey. Die Rangzweiten empfangen den Tabellenvorletzten TTV Wimmelburg. Los geht es um 11 Uhr. In der Bezirksliga der Männer erwartet der VfL Kalbe am Sonnabend Magdeburg-Diesdorf II (16 Uhr) und Mieste II reist nach Magdeburg-Ottersleben II (17 Uhr).

Von

Schlagwörter zum Thema: Tischtennis | TuS Schwarz-Weiß Bismark