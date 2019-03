Abweichend zum Spielplan wurde in der Kreisoberliga Altmark West eine Partie ausgetragen.

Salzwedel l Gleich zweifach zog TuS Salzwedel vom überraschenden Ergebnis der Reserve in Mieste Nutzen.

Chemie Mieste III - TuS Salzwedel II

Zum wiederholten Male bekam der SV Chemie seine dritte Stammvertretung nicht komplett an die grünen Tische. Diesmal betraf es die Salzwedeler TuS-Reserve, die in ihrer Situation jede überlassene Gelegenheit zum punkten begrüßte. Entsprechend arrangiert bestritt man die Doppelspiele. Den Blitzstart setzten Denny Philipp gegen Benedikt Arnold und Reik Dietrichkeit gegen Manfred Giggel fort. Noch in der ersten Einzelrunde verkürzte der SV durch Dominik Struyk gegen Bassel Koudsieh (3:0) und Michel Hallmann gegen Volker Willmann (3:0) auf 2:4. Dennoch verspürten die Jeetzestädter die große Chance, den vollen Punktgewinn mitzunehmen. Mit vereinten Kräften erspielten sie in der zweiten Runde den wichtigen Auswärtssieg.

SV Chemie Mieste III - TuS Salzwedel II 2:8

Mieste: Giggel (0), Arnold (0), Struyk (1,0), Hallmann (1,0)

Salzwedel: Philipp (2,5), Dietrichkeit (2,5), V. Willmann (1,5), Koudsieh (1,5).

2. Kreisliga

Das TT-Wettkampfjahr geht dem Ende entgegen. Vor den letzten offiziellen Runden führten der TTC Letzlingen I und der Kuseyer TSV ihr Rückrundentreffen durch. Seit vier Pflichtspielen siegreich, stand die Fortsetzung der TTC-Serie auf der Tagesordnung. Das fiel den Letzlinger Akteuren gegen den Abstiegskandidaten Kusey III nicht besonders schwer. Mit dem erneuten Punktezuwachs sind sie fest im Mittelfeld der 2. Kreisliga etabliert.

TTC Letzlingen – TSV Kusey III

Dem Überraschungsteam der vergangenen Wochen Paroli bieten, wurde für den TSV schließlich zur unlösbaren Aufgabe. Dabei lag eine Führung nach den Doppelspielen förmlich in der Luft. Eine 2:0 Führung ging in den nachfolgenden drei Sätzen gegen Dirk Buschow und Ingo Genau verloren. In der Spitzenpaarung zwischen Dirk Buschow und Katrin Janot (1:3) fiel dann der langersehnte Erfolg für die Gäste. Jörg Könnig hatte im Parallelspiel in den Händen, weiter auf zuschließen. Ingo Genau verhinderte das Vorhaben des Kuseyer im Entscheidungssatz. Nun lag es an Marcel und Sohn Malte Roder, den fünften TTC-Sieg am Stück gegen Jan Förster und Erik Schwab perfekt zu machen. Die Rechnung ging hundertprozentig auf.

TTC 98 Letzlingen I – TSV 1919 Kusey III 8:2

Letzlingen: Buschow (1,5), Genau (2,5), Marcel Roder (2,0), Malte Roder (2,0)

Kusey: Janot (1,5), Könnig (0,5), Förster (0), Schwab (0).

2. Kreisklasse A

Hier feierten die beiden führenden Mannschaften sichere Siege über die Salzwedeler Eintracht. Sehr einseitig verlief die Begegnung für den Jübarer TV, denn am Ende ging die fünfte Vertretung völlig leer auf Heimreise. Etwas erfreulicher gestaltete Eintracht IV das Ergebnis gegen die favorisierten Diesdorfer.

SV Eintracht Salzwedel 09 IV - Diesdorfer SV III 8:2

Salzwedel: Picht (2,0), Waesche (0), Stoyke (0), Gasper (0)

Diesdorf: Hans Jürgens (1,5), M. Plock (1,5), Wolff (2,5), F. Plock (2,5).

SV Eintracht Immekath II – MTV 1880 Beetzendorf III 8:2

Immekath: Totzke (1,5), Reuschel (1,5), Kroesch (2,5), Treichel (2,5)

Beetzendorf: Ebeling (2,0), Peters (0), Lilienthal (0), Prange (0).

Jübarer TV I – SV Eintracht Salzwedel V 8:0

Jübar: Wegmeyer (2,0), Riep (2,5), Meyer (1,5), Zander (1,5), Kruse (0,5)

Salzwedel: Merkel (0), Gasper (0), Grünke (0), Kleinau (0).