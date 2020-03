Marcus Liebscher und Hannes Gust sind am Sonntag im Abstiegskrimi in Gardelegen gefordert.Foto: Thomas Koepke

Der bevorstehende Spieltag bietet für die Altmark Volleys eine große Gelegenheit, sich von den Abstiegsrängen zu entfernen.

Gardelegen l Zu Gast am kommenden Sonntag in der Gardeleger Willi-Friedrich-Halle wird um 15 Uhr der USV Halle II sein.

Volleys erwarten Tabellenschlusslicht

Das Tabellenschlusslicht der Sparkassen-Landesoberliga reist aus Halle an, um die fatale sportliche Bilanz aufzubessern. Die Reserve des USV trägt nicht nur die Rote Laterne mit sich, sondern ist die Mannschaft mit den wenigsten erfolgreichen Bällen im Feld. Nur 1114 Bälle landeten erfolgreich im gegnerischen Feld. Mit nur zwölf eigenen Satzgewinnen bei gleichzeitig 45 verloren gegangenen Sätzen, stellt der USV II ebenfalls die schlechtesten Werte der gesamten Liga. Lediglich sechs Punkte weisen die Hallenser auf. Damit wird das Auswärtsspiel in Gardelegen zur vielleicht letzten Chance für das Schlusslicht, noch einmal in das Abstiegsgeschehen aktiv einzugreifen und das Unmögliche möglich zu machen.

Revanche im Rückspiel?

Die Volleys, die im letzten Aufeinandertreffen mit den Hallensern im Hinspiel noch mit 1:3 verloren hatten, wissen wie sich die Lage am Tabellenende anfühlt. Im Hinspiel standen die Altmärker mit dem Rücken zur Wand. Doch das Blatt wendete sich.

Nach dem 3:1-Heimerfolg über die Volleys am 8. Spieltag, konnte der USV II kein einziges Spiel mehr für sich entscheiden. Die Gardeleger indes zogen an den Hallensern in der Tabelle vorbei und dürfen sich weiterhin reelle Chancen auf einen Ligaverbleib in der Sparkassen-Landesoberliga machen. Ein Sieg für die Volleys wäre gleichbedeutend mit dem Aus für den USV im Kampf um den Klassenerhalt.