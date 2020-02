Die Altmark Volleys reisen in der Landesoberliga zum Magdeburger LV Einheit.

Gardelegen l Die Altmark Volleys, gemeint sind natürlich die Männer des SSV 80 Gardelegen, haben nach der bitteren 2:3-Niederlage im Spiel bei der WSG Reform Magdeburg einen weiteren Kontrahenten aus der Landeshauptstadt vor der Brust. Am Sonntag um 15 Uhr geht es für die Altmärker zur LV Einheit an den Magdeburger Kannenstieg.

Gute Erinnerungen aus dem Heimspiel

Die erneute Reise nach Magdeburg dürfte dabei mit etwas Wut im Bauch, zugleich aber mit gutem Gefühl angetretenwerden. Das Hinspiel am 10. November 2019 bestritten die Volleys vor heimischem Publikum in der Gardelegener Willi-Friedrich-Halle mit einem souveränen 3:0-Erfolg.

Alles andere als mental gefestigt, zeigten sich die Magdeburger am vergangenen Spieltag. Der LV vergab am letzten Spieltag noch eine Satzführung von 2:0 und schenkte vor heimischer Kulisse gegen die LSG Klobikau-Milzau die Punkte mit einer 2:3 Niederlage leichtfertig her. Ein gutes Omen also für die Gardelegener, für die ein Auswärtserfolg von immenser Bedeutung wäre. Mit einem Sieg im Gepäck, könnten die Volleys ihren Vorsprung auf die Abstiegszone auf sechs Punkte ausbauen.

Volleys hoffen auf Befreiungsschlag

Bei einer Niederlage dagegen könnte es wieder ungemütlich für die Altmärker im Abstiegskampf werden. Der Tabellennachbar USC Magdeburg II hat seinerseits bei einem noch ausstehenden Spiel die Möglichkeit, mit einem Sieg auf einen Punkt an den begehrten achten Rang heranzurücken.

Die Universitätssportler spielen gegen die SG Klobikau-Milzau, das mit seinen Comeback-Qualitäten, Schützenhilfe für die Volleys leisten könnte.