Auch in einer Dreiergruppe wurde geboxt. Hossain Sarwari (2.v.r.) und Wilhelm Gil (r.) standen dabei das erste Mal in einem Boxring. Lars Thielecke (M.) war der Ringrichter. Foto: Kevin Sager

PSV Schönebeck richtet wettkampfnahes Boxen aus. 35 Teilnehmer aus der Region folgen dem Lockruf der Elbestädter.

Schönebeck l Am vergangenen Sonnabend fanden in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck die offenen Kreis-, Kinder- und Jugendspiele im Boxen statt. Doch geübt wurde unter Trainingsbedingungen, „da wir beim richtigen Boxen auch einen Arzt bräuchten“, erklärte Frank Käsebier, Trainer des PSV Schönebeck. 35 Teilnehmer konnten in der „rustikalen Wettkampfstätte“ begrüßt werden. Die Vereine Boxing Bernburg, Chemie Bernburg, Punching Magdeburg und der PSV Zerbst waren in die Elbestadt gereist. „Vereine wie der VfB Aschersleben oder Könnern sind leider nicht gekommen“, sagte Käsebier.

Auch Sportler des PSV Schönebeck, welcher die gesamte Veranstaltung auf die Beine stellte, waren vertreten. Für eine Sportlerin war es fast noch Neuland, was sie betrat. Selena Pfannenschmidt wechselte vor einem halben Jahr vom Judo zum Boxen, sehr zur Freude des Trainers. „Sie ist beim Judo nicht mehr in den Kader gekommen und ist dann zu uns gewechselt. Sie zeigt bisher gute Leistungen“, sagte Käsebier über die 14-Jährige. „Sie fühlt sich hier sehr wohl.“

Aufgeteilt wurden die Boxer in verschiedene Stationen. Unterschieden wurde dabei zwischen einem Athletikprogramm und dem Sparring. Der Athletikwetkampf wurde in die Disziplinen Sit-ups, Liegestütze, Medizinballweitstoßen und Seilspringen unterteilt. „Beim Seilspringen können Spitzenwerte bis zu 200 Anschläge aufgestellt werden“, erzählte der Coach.

Bilder Lars Thielecke und Hossain (r.) zeigten, dass der Spaß nicht zu kurz kam. Foto: Kevin Sager



Collin Knoche (Boxing Bernburg, r.) und Timo Bartow (Chemie Bernburg) ließen die Fäuste fliegen. Foto: Kevin Sager



Technik entscheidend

Bei den verschiedenen Disziplinen kam es den Trainern vor allem auf eine saubere Ausführung an. Dabei ging es mitunter rau, aber trotzdem herzlich zu. Dann machten die Trainer Lars Thielecke (PSV Schönebeck) und Christina Friedrich (PSV Zerbst) die Übungen vor. „Die Art ist teilweise rau. Das sorgt aber auch für Fairness und Disziplin“, erklärte Käsebier. „Boxen ist gegen Gewalt und dient zur Selbstdisziplin.“

Danach ging es für die Kinder und Jugendlichen dann in den Ring. Eingeteilt wurden die Boxer nach Gewichts-, Alters- und Leistungsklassen. Dabei sollten die Kämpfe ausgeglichen sein. Wurde es doch zu einseitig, oder die Schläge unsauber, unterbrach Ringrichter Lars Thielecke die Kämpfe. Dann wurden beide Sportler an die Seite genommen. Thielecke erklärte, wie es besser geht und zeigte den Jüngsten ein besseres Deckungsverhalten. Danach konnten die Boxer das Gelernte in die Tat umsetzen. Gekämpft wurde eine Minute lang. Der Sieger bekam 20 Punkte. Alle anderen gingen dennoch nicht leer aus. Unter Trainingsbedingungen wurde dann der Vormittag dafür genutzt, um die Sportler, welche teilweise das erste Mal im Ring standen, unter wettkampfnahen Bedingungen vorzubereiten.

Mit Hilfe des Salzlandkreises konnte das Event in einem guten Rahmen über die Bühne gehen. „Der Kreis hat die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, welche wir genutzt haben, um Essen und Getränke zu verteilen.“ Jeder der noch jungen Boxer erhielt eine Urkunde und eine Medaille. Käsebier hatte alle Hände voll zu tun und war froh über die Unterstützung des Trainerteams. „Wir sind ein Trainerkollektiv, das sehr gut harmoniert.“ Neben Thielecke standen auch Harald Reis (PSV Schönebeck), Klaus Schulze (PSV Zerbst) Klaus Rutzika (Chemie Bernburg), Udo Kahnau (Boxing Bernburg) und Gerald Martikke (Punching Magdeburg) dem PSV-Coach helfend zur Seite. Von den Teilnehmern gab es am Ende der Veranstaltung nur positives Feedback. „Es waren alle zufrieden. Vor allem Zerbst war mit der niveauvollen Ausführung sehr zufrieden“, freute sich Käsebier.