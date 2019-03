Maximilian Puschnigg (l.) und die TSG reisen zum Kellerduell nach Bernburg. Mit der richtigen Einstellung sollen Punkte her. Foto: Kevin Sager

Die TSG Calbe gastiert beim Rangletzten Schwarz-Gelb Bernburg und könnte ganz wichtige Punkte holen.

Calbe l Die Situation am Hegerstadion ist derzeit schon prekär genug. Seit Dezember 2018 wartet der Fußball-Landesligist TSG Calbe auf einen Sieg, der bis dato letzte wurde gegen den Burger BC am 8. Dezember eingefahren. Seitdem holte die Elf von Trainer Christian Harant nur drei Punkte aus fünf Spielen. Die Abstiegssorgen wurden größer und die Planung für die kommende Saison wird „zweigleisig“ geführt. Nun wartete auf die Saalestädter die nächste Hiobsbotschaft, ausgerechnet vor dem Kellerduell gegen den SV Schwarz-Gelb Bernburg, das am Sonnabend um 15 Uhr angepfiffen wird. Toptorjäger Thomas Hellige wird mindestens für sechs Wochen pausieren müssen. Ein MRT-Termin soll weitere Aufklärung bringen. Bisher besteht ein Verdacht auf einen Innenbandriss im Knie.

Doch das sind alles Spekulationen. Die bisherige Ausfallzeit ist aber nicht zu ändern. Und das genau zum Zeitpunkt, zu dem die TSG Calbe um den Klassenerhalt kämpft. Denn der Gegner aus Bernburg sendete am vergangen Wochenende ein Lebenszeichen, sogar ein gewaltiges. Schwarz-Gelb schlug den Tabellenführer Staßfurt mit 4:0, während die TSG vor heimischen Publikum mit 0:5 gegen Wernigerode baden ging.

„Wir haben gesehen, dass es schwer ist, gegen Teams aus der oberen Hälfte Punkte zu sammeln. Also müssen wir es gegen die direkten Konkurrenten tun“, sagt Harant, der sich durchaus der kritischen Lage bewusst ist.

„Aufgeben werden wir aber nicht“, meint der Coach. Und das ist auch nicht nötig. Noch verbleiben der TSG zehn Spieltage, um sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. „Der Druck war von Anfang an da, das ist für uns nichts Neues“, meint der Coach.

Ob dieser angesprochene Druck positiv oder negativ ist, wird sich morgen zeigen. „Das Spiel wird sehr wichtig werden. Es ist schon ein Sechs-Punkte-Spiel.“ Und personell sieht es dafür aber gut aus, bis auf den schmerzlich vermissten Hellige und den rotgesperrten Pascal Weber sind alle bereit.