Fußball-Verbandsligist Union Schönebeck verlor gegen die SG Rot-Weiß Thalheim mit 1:3 (1:1).

Thalheim/Schönebeck l „Wir treffen in den wichtigen Situationen einfach die komplett falschen Entscheidungen“, sagte ein immer noch enttäuschter Andreas Sommermeyer. Erneut holte seine Mannschaft keine Punkte. Hauptgrund? Die weiterhin sehr löchrige Abwehr. Nach der 1:3 (1:1)-Niederlage gegen die SG Rot-Weiß Thalheim stehen 61 Gegentore auf dem Konto. Keine Mannschaft kassierte mehr Gegentreffer. Magere 19 Treffer auf der Habenseite sprechen auch nicht von einem Offensivwunder. Daher nimmt der Coach in Sachen Verteidigung alle in die Pflicht. „Zur Abwehr gehören nun mal alle dazu.“

Kleinigkeiten entscheiden

Im Gespräch nach der Partie mit Gäste-Coach Andre Herrmann stellten beide fest, dass Thalheim zu sehr einfachen Toren kam. Eine Erkenntnis, die auch Sommermeyer immer mehr zum Denken anregt. Doch spielerisch war nicht alles schlecht, beobachtete Sommermeyer. „Doch in entscheidenden Situationen sind es dann Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. In der Verbandsliga wird das ganz schnell bestraft.“

Nach einer sehenswerten Kombination, an dessen Ende Dan Lochmann die Führung für den Gastgeber markierte (16.), schauten die Unioner nur zu. „Wir waren immer wieder einen Schritt zu spät“, bemängelte Sommermeyer und kam zu dem Entschluss, dass „es einfach schlecht verteidigt wurde“. Harte, aber auch deutliche Worte des Übungsleiters, der jedoch kurze Zeit später jubeln durfte. Winterneuzugang Dmitrijs Poliscuks vollendete einen guten Spielzug der Unioner (33.). Christian Wagner schlug einen weiten Diagonalball hinter die gegnerische Abwehrreihe. Poliscuks ging ins Eins-gegen-eins, ließ seinen Gegner stehen und vollendete per Flachschuss.

Bilder Torschütze Dmitrijs Poliscuks bejubelte frenetisch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Für Zählbares reicht es dennoch nicht. Foto:...



In der Halbzeit spürte Sommermeyer dann ein gutes Gefühl seiner Elf. „Die Spieler haben schon gemerkt, dass etwas geht. Thalheim war nicht überragend.“ So startete Union schwungvoll aus der Kabine und hatte selbst Chancen zur Führung. Die größte vergab Aaron Schäfer. In der Folgezeit blieben große Chancen aus, bis erneut Lochmann nach einer Flanke völlig frei vor Stephan Pingel auftauchte und einschob. „Das war eine Verkettung von Fehlern“, sagte Sommermeyer.

Die Kräfte ließen bei Unionen nun zusehends nach. Thalheim nutzte die freien Räume besser aus und startete in Spielminute 81 einen Konter. „Auch den müssen wir besser verteidigen“, meinte der Coach. Der eingewechselte Karl Ferdinand Feldmer machte mit seinem Treffer dann alles klar und bescherte den Gästen bereits die 15. Saisonniederlage.

Union 1861 Schönebeck: Pingel - Fischer, Kucybala, Dehnecke, Poliscuks, Rhode, Bolze, Weidemeier, Wagner, Bubke, Schäfer

Schiedsrichter: Tristan Tauché (Bennstedt) Zuschauer: 81 Tore: 1:0 Dan Lochmann (16.), 1:1 Dmitrijs Poliscuks (33.), 2:1 Dan Lochmann (75.), 3:1 Karl Ferdinand Feldmer (81.)