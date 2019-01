Ein Bild, das es so zukünftig nicht mehr geben wird: Thoralf Voß als Trainer an der Seitenlinie beim SV Wacker Felgeleben. Der Coach wurde von seinen Aufgaben entbunden. Foto: Michael Jacobs

Thoralf Voß ist nach gut 15 Jahren im Amt nicht mehr Coach von Landesklasse-Aufsteiger SV Wacker Felgeleben.

Felgeleben l Wie jetzt bekannt wurde, trennte sich der Verein bereits am 8. Januar 2019 von seinem langjährigen Übungsleiter, für den die Freistellung ziemlich überraschend kam. Die Nachfolge soll der bisherige Co-Trainer Daniel Ledderbohm übernehmen.

Die Art und Weise der Trennung dürfte indes bei allen Beteiligten noch länger nachhallen. Immerhin ist Voß seit über 30 Jahren Vereinsmitglied beim SV Wacker, also ein Urgestein des Clubs und hat auch einige Erfolge vorzuweisen. In knapp anderthalb Jahrzehnten auf der Trainerbank feierte der Coach vier Aufstiege. Zuletzt gelang im Sommer 2018 der Staffelsieg in der Salzlandliga und damit verbunden der erstmalige Aufstieg in die Landesklasse. In der neuen Spielklasse lief es für den Aufsteiger zunächst durchwachsen, doch gerade zum Ende der Hinrunde steigerte sich Wacker und sammelte gegen die ZLG Atzendorf (5:3), bei Landesliga-Absteiger SV Förderstedt (0:0) und im Heimspiel gegen Borussia Görzig (2:1) in drei Spielen starke sieben Punkte. Damit überwintert der Neuling in der neuen Spielklasse auf Platz zehn mit drei Zählern Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Sportlich gab es also augenscheinlich nur wenige Gründe für eine Trennung.

Das sieht auch Voß so, der „keine dreckige Wäsche waschen möchte“, sich aber dennoch deutlich äußerte: „Es gab eine kleine Intrige. Was da abgelaufen ist, war unter der Gürtellinie. Es soll sich so anhören, als ob ich aufgehört habe. Das stimmt aber nicht. Der Großteil der Spieler drohte angeblich mit einem Vereinswechsel, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke eher, es war nur ein kleiner Teil“, so Voß der aufgrund der Ereignisse sehr niedergeschlagen wirkt.

Keine Zukunftspläne

Pläne für seine sportliche Zukunft hat der 49-Jährige derzeit noch nicht. „Ich werde wohl auf Dauer auf Landesebene Probleme bekommen, da ich keinen Trainerschein habe. Ich habe bisher alles mit meiner fußballerischen Erfahrung geleitet. Ich habe damit auch keinen Cent verdient, im Gegensatz zu anderen“, zählt Voß auf. Zudem ergänzt der Trainer, dass er seine Tätigkeit stets „mit Herzblut ausgeübt“ habe.

Gerade weil Voß mit so viel Leidenschaft als Trainer gearbeitet hat, gerieten die Vereinsverantwortlichen in eine schwierige Situation, wie der 1. Vorsitzende Marcus Braunn erklärte. „Die Entscheidung fiel uns sehr schwer und wir sind auch traurig, dass es so gekommen ist“, sagte Braun und bestätigte, dass der Verein sich von Voß getrennt hat. „Wir sind dankber für die Arbeit, die er hier geleistet hat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, fügte Braun an.

Gründe, die zur Trennung führten, wollte Braun in einer ersten Stellungnahme nicht im Detail benennen. Der Vereinschef bestätigte aber, dass für Teile der Mannschaft eine weitere Zusammenarbeit mit Thoralf Voß nur noch schwer vorstellbar war. Da am gestrigen Abend beim Trainingsauftakt für die Rückrunde eine Mannschaftssitzung geplant war, wollte Braun diese erst einmal abwarten, bevor er sich genauer äußert. „Uns ist klar, dass wir das Thema irgendwie nach außen kommunizieren müssen, aber wir wollen es erst mit der Mannschaft nochmal besprechen“, so Braun.

Co-Trainer Daniel Lederbohm hat indes die Aufgabe, die Mannschaft auf die Rückrunde vorzubereiten. „Er soll das Amt erstmal bis zum Saisonende ausüben“, sagte der Vereinschef. Bestandteil des Teams ist auch weiterhin der Sohn des Ex-Trainers Niklas Voß. Martin Glaser, der Schwiegersohn in Spe des ehemaligen Coachs verlässt den Club jedoch in Richtung Kleinmühlingen. „Martin hat immer gesagt, dass er seine Laufbahn dort beenden will und nun war die Zeit dafür gekommen“, erklärte Braun.