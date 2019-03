Der Fußball-Verbandsligist Union Schönebeck und der SV Kelbra trennten sich 0:0. Dabei hatte der Gastgeber viele gute Chancen.

Schönebeck l Die 36 zahlenden Zuschauer sowie das Trainerteam von Union Schönebeck schauten sich entgeistert an, schlugen teilweise die Hände über den Kopf zusammen. Ein bisschen hatte das Spiel von Union Schönebeck was von „Verstehen Sie Spaß?“, einer Fernsehsendung, bei der ahnungslose Menschen absichtlich in eine missliche Lage gebracht und mit versteckter Kamera beobachtet werden. Doch im Vergleich zur Fernsehsendung blieb die Auflösung aus. Denn Moderator Guido Cantz löste die ganze Situation nicht auf. Reihenweise ließ die Offensive des Tabellenletzten teils hundertprozentige Chancen liegen. So stand es nach 90 Minuten 0:0 gegen den Aufsteiger SV Kelbra.

„In der ersten Halbzeit haben wir einen Punkt gewonnen. Im zweiten Durchgang allerdings sechs Punkte verloren“, sagte Union-Coach Andreas Sommermeyer, der nach der Partie noch fassungslos nach Worten suchte.

Pingel ist zur Stelle

Doch was war passiert? In der ersten Halbzeit war Union darauf aus, kein Gegentor zu bekommen. Kompakt stand Union in der Defensive, lauerte auf Kontersituationen. Doch vorerst suchte der Gast sein Heil in der Offensive. Direkt in der neunten Minute war Stephan Pingel im Kasten der Hausherren gefordert, als er einen wuchtigen Schuss von Robert Knopp stark parierte. Die größte Möglichkeit zur Führung hatte Kelbra. Nach einem Fehler im Mittelfeld machte sich Knopp auf den Weg, spielte Pingel aus, hatte nur noch das leere Tor vor sich und schob rechts vorbei (39.).

Bilder Er konnte es selbst kaum fassen. Zahlreiche Chancen ließ Marcus Bolze (unten) liegen. Die Geste sagt alles. Foto: Steven Schaap



„Wir wollten weiter druckvoll bleiben. Auf dem Platz war Fußballspielen aber fast unmöglich“, sagte Sommermeyer über die eher schlechten Bodenverhältnisse. Sein Team setzte die Anweisung perfekt um, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Nach einem Eckball von Lucas Michaelis setzte Marcus Bolze im Strafraum zum Volley an, doch der Ball ging rechts vorbei (47.). Nur eine Minute später wagte Dmitrijs Poliscuks ein Tänzchen im Sechzehner, schob aber auch rechts vorbei (48.). Der Neuzugang war es, der im Anschluss den Ball eroberte und zu Bolze passte, der diesmal links am Tor vorbei schoss.

Immer wieder waren es vor allem die beiden, die zahlreiche Chancen liegen ließen. Entweder wurde vor dem Tor versucht, noch einen Gegenspieler auszudribbeln, oder der Platz machte gute Chancen zunichte.

In der 75. Minute war es dann erneut Bolze, der nach einem Pass von Lucas Michaelis im Strafraum den Ball behauptete und dann von Kelbra-Keeper Tobias Sommer von den Beinen geholt wurde. Die Verantwortung für den fälligen Elfmeter übernahm Benjamin Bubke. Sein Schuss in die linke Ecke hatte Sommer geahnt und hielt.

Kelbra hingegen wurde nur noch einmal gefährlich, doch Aaron Schäfer blockte nach einer Flanke den Kopfballversuch (81.) ab. „Was wir vorne haben liegen lassen, ist Wahnsinn“, ärgerte sich Sommermeyer leicht.

Tore: keine; ZS: 36; SR: Hendrik Miekautsch (Leipzig)