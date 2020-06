Der außerordentliche Verbandstag des FSA (Fußballverband Sachsen-Anhalt) hat dem Wunsch der Vereine entsprochen.

Magdeburg l Mit klarer Mehrheit wurde der Abbruch der Saison zum 30. Juni 2020 endgültig beschlossen. Es waren hohe Prozentzahlen, die sonst nur die CSU im tiefsten Bayern bei Wahlen für sich verbuchen kann, welche am Ende für den Abbruch der Spielzeit sprachen. Die überwältigende Mehrheit von über 90 Prozent der Delegierten stimmte am vergangenen Freitagabend für das sofortige Ende der Saison. Ebenfalls beschlossen wurde, dass der vom Verband vorgeschlagene Zehn-Punkte-Plan umgesetzt werden soll. Dieser besagt unter anderem, dass es keine regulären Absteiger geben wird. Lediglich freiwillige Rückzüge von Mannschaften sind möglich. Aufsteiger gibt es sehr wohl. Diese werden nach der Quotientenregelung ermittelt (Anzahl der erspielten Punkte geteilt durch Anzahl der absolvierten Spiele) Und so knallten vielerorts die Sektkorken. So wie beim TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens, der nun in die Landesliga aufsteigen darf. Ein Novum in der Vereinsgeschichte. „Wir danken allen, die uns begleitet haben und versprechen euch, dass wir, sobald es wieder möglich ist, mit allen dieses historische Ereignis gebührend feiern werden. In diesem Sinn stoßt heute alle erstmal zu Hause an, wir sehen uns bald wieder“, teilte der Neu-Landesligist auf seiner Facebook-Seite mit.

Im Pokal soll gespielt werden

Am Rande des Verbandstages wurde auch noch einmal bekräftigt, dass die Pokalwettbewerbe in Sachsen-Anhalt möglichst bis zum 30. September noch ausgespielt werden sollen. Der DFB-Pokal soll dementsprechend auch erst später starten. Im Salzlandpokal haben somit Kleinmühlingen/Zens, Plötzkau, Staßfurt II, Unseburg/Tarthun und Nienburg noch eine Titelchance.