Verbandsligist Union Schönebeck hat personell in der Winterpause nachgelegt.

Schönebeck l Nach einer miserablen Hinrunde, in der Trainer Andreas Sommermeyer oft mit einem kleinen Kader zurecht kommen musste, hat Fußball-Verbandsligist Union Schönebeck gleich sechs neue Spieler unter Vertrag genommen. Dabei sind drei Spieler gar nicht neu. Bisher kickten Max Drewes, Christian Reinecke und Fritz Weidemeier bei den A-Junioren des Vereins. Dort überzeugten sie Trainer Andreas Sommermeyer, der interimsweise den Job von Michael Böhm übernahm, bereits frühzeitig, sodass sowohl Weidemeier als auch Drewes bei der Herrenmannschaft trainierten und spielten. Anfang Januar setzte Michael Steffen, der sportliche Leiter der ersten Herrenmannschaft, seine Überzeugungskraft ein und band die U 19-Spieler vertraglich an den Seniorenbereich. Das Trio unterschreibt bis 2020. „Wir sind sehr froh, dass die drei Spieler unseren Weg mitgehen wollen. Max und Fritz sind seit ihrem sechsten Lebensjahr im Verein, zählen seit jeher in ihren Jahrgängen zu den Leistungsträgern und konnten schon mehrfach in der ersten Mannschaft von ihrer Qualität überzeugen. Christian spielt seit einem halben Jahr in der U 19, konnte sich dort wunderbar integrieren. Dort hat er durch seine Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Nach einigen Einsätzen in der zweiten Mannschaft macht er nun den nächsten Schritt der ersten Mannschaft“, sagte Steffen. Doch erstmal trainieren die Drei noch bei der A-Jugend und werden nach Bedarf eingesetzt. Im Juli 2019 werden die Spieler dann fester Bestandteil des Herrenkaders.

Zu den „jungen Wilden“ gesellen sich auch drei „alte Hasen“. Fiete Walter, Jonas Fischer und Dmitrijs Poliscuks verstärken den Kader zur Rückrunde.

Walter mit FCM-Vergangenheit

Fiete Walter ging im Jugendbereich von seinem Heimatverein 1. FC Neubrandenburg zunächst zum 1. FC Magdeburg. Nach einer U 19-Bundesligasaison beim 1. FC Hansa Rostock, für die er drei Einsätze absolvierte, zog es ihm zum Verbandsligisten FC Mecklenburg Schwerin. Ein Jahr nach dem Aufstieg in die Oberliga ging er zum TV Askania Bernburg. Im letzten Sommer dann der Wechsel zum Burger BC. Mit seinen 24 Jahren bringt Walter bereits eine beachtliche Vita mit sich.

Bilder Auf einen Torjubel muss Christian Reinecke erst einmal verzichten. Eine Verletzung zwingt ihn zur Pause. Foto: Steven Schaap



Jonas Fischer kommt ebenfalls vom Landesligisten aus Burg zu Union Schönebeck. Der gebürtige Roßlauer durchlief, genau wie Walter, ebenfalls die Nachwuchsabteilungen des 1. FC Magdeburg. Danach zog es ihr für ein Jahr zum FSV Barleben. Dort absolvierte Fischer allerdings nur einen Einsatz. Im Jahr 2014 zog es den 24-Jährigen zum Burger BC. Dort sammelte er Erfahrungen in der Landes- und Verbandsliga.

Der dritte und wohl namhafteste Neuzugang ist Dmitrijs Poliscuks. Der 22-jährige ehemalige lettische U-Nationalspieler wurde beim heimischen Erstligisten FK Rīgas Futbola skola ausgebildet, ging im Januar 2017 nach Deutschland und spielte für ein halbes Jahr beim Ummendorfer SV in der Bördeoberliga. Dort konnte er auch schnell die Aufmerksam des TV Askania Bernburg gewinnen, der ihn im Sommer 2017 für die Oberligamannschaft verpflichten konnte. In der Saison 2017/2018 lief er 20 Mal in der Oberliga auf und war viermal erfolgreich.

Guter Eindruck

Bis auf Reinecke reisten auch alle Spieler bereits mit in das Kurztrainingslager in den Harz. Reinecke muss vorerst noch pausieren und kuriert eine Bänderverletzung aus. Die drei externen Neuzugängen hinterließen bei Sommermeyer bereits einen bleibenden Eindruck. Zudem fanden sich alle schnell ein und wurden positiv aufgenommen. Union hat somit personell die Hausaufgaben augenscheinlich erledigt. Nun liegt es an der Mannschaft, die verkorkste Hinrunde doch noch gerade zu biegen.