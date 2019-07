Es waren die kleinen Aspekte, die gut verdeutlichen, wie harmonisch der Neuanfang bei den Fußballern der TSG Calbe abläuft.

Calbe l Gleich zu Beginn seiner Ansprache an die Mannschaft, die nach dem Abstieg aus der Landesliga nun in der Landesklasse IV antritt, ließ es sich Neu-Trainer Marcel Würlich am Dienstagabend beim Trainingsauftakt nicht nehmen, dem Mannschaftsverantwortlichen Detlef Sobczak zum Geburtstag zu gratulieren. Auch Ex-Trainer Christian Harant war zum Auftakt mit vor Ort, stellte sich den Neuen vor und kickte im Anschluss, genau wie Marcel Würlich, mit dem Team ehrgeizig im Fünf-gegen-Zwei. Harant fungiert nunmehr als Torwarttrainer.

Viel Ehrgeiz

Apropos Team, diesen Begriff nutze der neue Coach allem Anschein nach bewusst oft: „Wir werden als Team schnell zusammenfinden, gemeinsam mit Spaß hart trainieren und dann kommt der Erfolg von ganz allein.“ Gemeinsam gelacht wurde bei der ersten Einheit jedenfalls oft und ausgelassen, wobei in den Duell-Phasen reichlich Dampf auf dem Kessel war und die Kicker mit viel Ehrgeiz an die Einheiten gingen.

Die vier Neuzugänge Sascha Bergholz (SV Groß Rosenburg), Chris Müsing (SV Wacker Felgeleben), Martin Henschel (1. FC Magdeburg II) und Enrico Czommer (VfB Magdeburg-Ottersleben) hinterließen dabei einen sehr guten ersten Eindruck im Hegerstadion und fügten sich bereits super in das Team ein. Die weiteren Neuzugänge waren aus verschiedenen Gründen zum Auftakt noch nicht dabei.

Bilder Linksfuß Chris Müsing wechselte vom SV Wacker Felgeleben zur TSG Calbe. Foto: TSG Calbe



Auftakt in Aschersleben

Wie gut das Team auf dem Platz bereits harmoniert, wird sich erstmals schon am Freitag zeigen. Die Calbenser sind nämlich ab 18.30 Uhr in der ersten Runde des Sparkassen-Cups bei Kreisliga-Vertreter SV Lok Aschersleben gefordert. Am Sonntag (14 Uhr) steht zudem ein Testspiel gegen den CFC Germania an.