Die Fußball-Landesklasse-Mannschaften der TSG Calbe (2.) und aus Kleinmühlingen/Zens (1.) bestreiten am Sonnabend zwei wahre Spitzenspiele.

Calbe/Kleinmühlingen l Jeweils einen Start nach Maß feierte sowohl die TSG Calbe, als auch der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens. Während die Saalekicker in der Landesklasse, Staffel IV, auf dem zweiten Rang liegen, grüßen die Grün-Weißen von der Tabellenspitze. Nun steht für beide Teams ein Spitzenspiel an. Während Kleinmühlingen auswärts gegen den 1. FSV Nien- burg antritt, empfangen die Calbenser den VfB Görzig. Beide Spiele werden zeitgleich am Sonnabend um 15 Uhr angepfiffen.

Bilanz aufbessern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens - 1. FSV Nienburg, Sa. 15 Uhr. Im Gegensatz zum Trainer Mario Katte sieht die Bilanz der Mannschaft des TSV gegen Nienburg nicht gerade gut aus. In der Liga gab es in der vergangenen Saison zwei 1:1-Unentschieden. „Seitdem ich zurück bin, läuft es offenbar anders“, sagt Katte lachend. Denn im Sparkassen-Cup feierten die Kleinmühlinger einen 2:0-Erfolg.

In der Liga erwartet der Übungsleiter diesmal ein „rassiges Duell. So deutlich wie beim Sparkassen-Cup wird es nicht.“ Die Tabellensituation bestätigt die Aussage des Trainers. Es trifft der Tabellenführer auf den Vierten. „Uns ist bewusst, dass es ein schweres Spiel wird. Nienburg ist schon eine Hausnummer. Sie haben sich gut verstärkt“, sagt Katte.

Bilder Torjäger Thomas Hellige (M.) von der TSG Calbe wird auch gegen Görzig versuchen, sein Torekonto weiter aufzubessern. Foto: Kevin Sager



Doch auch seine Mannschaft braucht sich nicht zu verstecken. Fünf Siege aus fünf Spielen lautet die bisher makellose Bilanz. „Wir können befreit aufspielen. Selbst bei einem Patzer passiert noch nicht viel. Wenn wir aber die Punkte holen, sagen wir natürlich nicht nein“, nimmt der Coach den Druck von seiner Mannschaft, unbedingt punkten zu müssen.

Doch zuletzt haderte der Übungsleiter mit der Spielweise seiner Mannschaft. „Es war nicht immer schön mit anzusehen“, gibt Katte zu, doch Fußball ist ein Ergebnissport und die stimmten. „Dennoch wird es jetzt gegen Nienburg eine klare Standortbestimmung“, ist sich Katte sicher.

Tabelle lügt nicht

TSG Calbe - VfB Görzig, Sa. 15 Uhr. Selbst die sportliche Leitung der TSG Calbe war der Meinung, dass die Calbenser vor einem wahren Spitzenspiel stehen. So hat es zumindest TSG-Coach Marcel Würlich mitbekommen. „Die Tabelle lügt eben nicht“, sagt er. Und das Tableau zeigt: Die Calbenser empfangen als Zweiter den Fünften VfB Görzig. „Was uns erwartet, kann ich aber nicht sagen“, meint Würlich, der sich wie gewohnt nicht mit dem Gegner befasst hat, sondern eher auf sein Team achtet.

Die Erkenntnis: „Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Würlich. Bei einem Sieg würden die Calbenser weiter die Tabellenspitze fest im Blick haben. Sollte sich Görzig allerdings durchsetzen, würde die TSG um drei Plätze abrutschen. „Die Bedeutung des Spiel brauche ich nicht betonen. Ich habe das auch schon der Mannschaft verklickert“, sagt Würlich.

Und sein Team ist gut drauf, sammelte zuletzt drei Siege in Serie. Vor allem die Offensive um Torjäger Thomas Hellige lebt wiedererstarkt auf. Ein 8:0 gegen Baalberge und ein 6:0 gegen Merzien am vergangenen Wochenende zeigen die beeindruckenden Zahlen. Ein Grund dafür sind aber auch die Rückkehrer. Denn von der Personalfront kann Würlich bisher nur Positives berichten. Daniel Da Silva Souza absolvierte bereits leichte Einheiten, auch Pascal Weber zeigte sich wieder auf dem Platz. Christian Baartz schnürte bereits wieder seine Schuhe und hatte schon den Ball am Fuß.

„Bei uns ist die Euphorie deutlich spürbar“, sagt Würlich. Nur einen Ausfall muss der Übungsleiter hinnehmen, denn Stefan Sandau fehlt aus privaten Gründen. „Gegen Görzig wollen wir dennoch den Schwung mitnehmen und vor heimischem Publikum die Punkte einfahren“, gibt Würlich die Marschroute für die Partie vor.