Die Fußball-Saison ist noch jung. Genau genommen, hat sie noch gar nicht richtig begonnen.

Kleinmühlingen l Und dennoch wartet schon das erste Highlight auf die Teams. Am Sonntag steht in Bernburg das Finale des Sparkassen-Cups an. Und da will der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens dabei sein. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eins elementar. Die Kleinmühlinger müssen am heutigen Freitagabend ihr Halbfinalspiel gewinnen. Um 18.30 Uhr geht es auf eigenem Platz gegen Landesklasse-Kontrahent 1. FSV Nienburg. Es könnte ein durchaus spannendes Duell werden. Denn gerade aufgrund ihrer Neuverpflichtungen im Laufe der Sommerpause gehören beide Mannschaften bei Kennern der Szene zum Favoritenkreis der Landesklasse, Staffel IV.

„Jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wollen wir natürlich auch ins Endspiel“ sagt TSV-Trainer Mario Katte. Dort könnte dann Oberligist TV Askania Bernburg warten, der im Parallelspiel als großer Favorit beim SV 09 Staßfurt (Landesliga) gastiert.

Intensives Match erwartet

Doch daran will Mario Katte noch gar nicht denken. Der Übungsleiter der Kleinmühlinger weiß ganz genau, was für ein Brett zunächst zu bohren ist. „Die Nienburger haben sich sehr gut entwickelt, seit René Schulze dort Trainer ist. Ich denke, es ist wie ein Spiegelbild zum Spiel gegen Baalberge (2:1-Sieg im Achtelfinale/ Anm. d. Red.). Die Nienburger sind, ohne den Baabergern zu nahe treten zu wollen, vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger zu bespielen. Ich erwarte ein intensives und kampfbetontes Match“, blickt Katte auf die Partie voraus.

Immerhin können die Grün-Weißen einmal mehr auf den Heimvorteil bauen. Und mit vielen Fans im Rücken soll der ganz große (Final)-Coup gelingen. „Zu verlieren haben wir jetzt nichts mehr“, findet Mario Katte und ahnt, mit Blick auf die zu erwartende Sommerhitze, worauf es ankommen könnte. „Es wird entscheidend sein, wer die größeren Kraftreserven hat. Innere und äußere Faktoren werden den Ausschlag geben.“ Es gilt für beide Mannschaften, nicht nur körperlich, sondern auch mental mit den Wärme-Strapazen klar zu kommen.