Martin Sowa von den Sachsen-Anhalt-Liga-Handballern der TSG Calbe stellt seine Top 7 auf.

Calbe l 1994 stand Martin Sowa das erste Mal auf der Platte. Mit fünf Jahren begann er im Nachwuchs der TSG Calbe mit dem Handball. Der Kreisspieler durchlief alle Jugendmannschaften der Saalestädter und kämpfte sich über die dritte und zweite Mannschaft in das erste Männerteam. Im Jahr 2012 ging Sowa dann für ein Jahr nach Glinde, doch so recht glücklich wurde der 31-Jährige dort nicht und ging zurück zu den Wurzeln. Noch heute ist Sowa beim Handball-Sachsen-Anhalt-Ligisten.

Ein Jahr in Amerika

Während seiner Studienzeit in Magdeburg war Sowa dann in der Uni-Auswahl aktiv. „Da waren Spieler dabei, die Bundesliga-Niveau haben“, so der Kreisläufer. Im Jahr 2016 zog es den Planungsingenieur berufsbedingt nach Amerika. Charleston in South Carolina wurde für ein Jahr seine Heimat. „Groß Handball gespielt habe ich in der Zeit nicht. Da stand eher Basketball an oberster Stelle. So hatte ich zumindest durchgehend ein Ballgefühl.“ Und wie gut dieses ist, haben im Laufe der Jahre Mitspieler und Kontrahenten zu spüren bekommen. Einige haben bei Sowa einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Tor

Daniel Betram: „Das war ein harter Zweikampf zwischen Andreas Wiese, der immer noch offiziell spielen dürfte, und Daniel. Schlussendlich habe ich mich für Daniel entschieden, da er ein noch stabilerer Rückhalt ist mit einem super Auge für die Mitspieler. Er ist eher ruhig, kann aber auch wütend werden, wenn es mal nicht läuft. Zudem ist Daniel sehr ehrgeizig.“

Bilder Ehrgeizig, beweglich und ein gutes Auge. Diese Eigenschaften bringt Daniel Bertram mit. Foto: Archiv



Frank Falke hatte entscheidenden Anteil an der Handball-Laufbahn von Martin Sowa. Foto: Archiv



Marius Schwarz (M.) überzeugte mit seiner Schnelligkeit bei der TSG Calbe. Inzwischen beweist er seine Fähigkeiten beim MTV Vorsfelde. Foto: Archiv



Linksaußen

Maximilian Weiß: „Ich komme an Max einfach nicht vorbei. Er ist pfeilschnell über die linke Außenbahn, genau dass, was wir bei der TSG brauchen. Er füllt die Rolle komplett aus. Zudem ist er ehrgeizig und ein echter Calbenser Jung. Bei Siebenmeterwürfen macht ihm kaum jemand etwas vor.“

Rückraumlinks

Christoph Frank: „Inzwischen ist er bei Haldensleben, gespielt habe ich mit Christoph in Glinde. In der Sachsen-Anhalt-Liga ist er mehrfach Torschützenkönig geworden. Er kam aus der Talenteschmiede des FSV Magdeburg und besitzt somit ein super Wurfbild und kann seine Mitspieler gut in Szene setzen. Ansonsten ist er ein eher emotionsloser Typ.“

Rückraummitte

René Hulha: „Er kommt genau wie ich aus dem erfolgreichen Jahrgang 1988/1989. Mit René bin ich im Jugendbereich Landesmeister geworden. Ebenso bei den Männern. Er war schnell und beweglich. Eigentlich war er nur zu stoppen, wenn er einen Pullover an hatte. Nur so hatte man eine Chance, ihn zu greifen. Nach zwei Kreuzbandrissen hat nun die Familie und die Arbeit Vorrang. Da spielt Handball selbstverständlich nicht mehr die erste Geige.“

Rückraumrechts

Bert Hartfiel: „Aktiv ist er nun für Vorsfelde. Bert ist eine ganz schöne Kante, der auch sehr hart spielt. Aber das gefällt mit persönlich sehr gut. Es macht Spaß, gegen ihn auf die Platte zu treten. Bert besitzt zudem einen strammen Wurf und ist auf seiner Position ein super Decker.“

Rechtsaußen

Marius Schwarz: „Auf dieser Position ist Marius unangefochten. Inzwischen spielt er in der Oberliga beim MTV Vorsfelde. Das ist schade, ich hätte ihn gerne wieder zurück in Calbe. Zusammen mit Max haben sie eine schnelle Flügelzange gestellt. Marius selbst ist schnell, verbissen und charakterlich ein ganz starker Typ. Da er sich bei Vorsfelde allerdings sehr gut eingelebt hat, wird es wohl leider vorerst nichts mit einer Rückkehr nach Calbe.“

Kreismitte

Tim Ackermann: „Tim spielt für den SV Anhalt Bernburg. Mit ihm zusammen habe ich drei Jahre in der Uni-Auswahl in Magdeburg gespielt. Im Jahr 2012 in Leipzig und 2013 in Münster haben wir mit unseren Teamkollegen an den Deutschen Hochschulmeisterschaften teilgenommen. In Münster haben wir zusammen mit einer ‚Rumpftruppe‘ den dritten Platz geholt. Das war schon recht erfolgreich. Als Spieler war Tim früher schon fast zu ehrgeizig. Er kennt nur null oder einhundert. Bei ihm sieht man auch selten ein Lächeln. Er spielt ebenfalls sehr hart und ist deshalb auch nicht immer beliebt. Ich fand es gut, würde aber nie freiwillig gegen ihn spielen. Das trifft eigentlich auf alle Spieler in dieser Auswahl zu.“

Trainer

„Aufgrund der zahlreichen Jugendteams, in denen ich in Calbe aktiv war, ist es schwer, einen herauszupicken. Alle waren immer wieder mit viel Engagement dabei. Anführen möchte ich aus dieser Zeit aber Frank Falke und Eckhard Rätzel. Die beiden haben mich nachhaltig beeinflusst. Bei ihnen haben zum Beispiel auch Max Weiß, Daniel Gieraths oder Nils Rätzel das Handballspielen erlernt. Der Stamm der heutigen Männermannschaft ist stets zusammengeblieben. Die Jugendarbeit wurde schon immer großgeschrieben bei der TSG Calbe.

Eckhard hatte ich dann noch im Männerbereich und da komme ich auch einfach nicht um Andreas Wiese herum. Er hat eine besondere Art an sich. Bei einem Feierabendbier kann es dann auch schonmal einen ‚Anschiss‘ geben. Andreas ist allerdings auch sehr kollegial, verlangt von seinen Spielern aber sehr viel Disziplin. Seine Ideen bringt er einem so bei, dass man ihm das als Spieler wirklich abnimmt. Er genießt zudem in der Halle einen großen Respekt. Allerdings hat auch ein Andreas Wiese Schwächen. Das ist normal, ansonsten wäre er wohl schon in der Bundesliga angekommen.“