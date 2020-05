Nelly Fischer (M.) war in elf Spielen 78 Mal für die weibliche D-Jugend der TSG Calbe erfolgreich und hat entscheidenden Anteil am zweiten Platz. Foto: Kevin Sager

Die Saison 2019/2020 verlief für die Nachwuchsmannschaften der TSG-Handballabteilung sehr erfolgreich.

Calbe l Die letzten Punktspiele im Handball vor der Corona-Krise wurden Anfang März ausgetragen, danach ruhte bekanntlich der Spielverkehr in allen Ligen. Von Seiten des Handballverbandes Sachsen-Anhalt (HVSA) wurde die laufende Saison dann am 20. April offiziell und folgerichtig für beendet erklärt. Die Wertung erfolgte durch den HVSA nach dem norwegischen Modell, das heißt, die Anzahl der bis dahin erzielten Punkte wurden durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele geteilt. Dieser Koeffizient war dann maßgeblich für die endgültige Platzierung.

Vier Medaillenränge

Von den acht TSG-Nachwuchsteams, die im Punktspielbetrieb des HVSA standen, erkämpften sich am Ende vier Teams einen Medaillenrang. Die beiden F-Jugend-Teams der Abteilung nahmen an Spielfesten und Mini-Turnieren teil und sammelten dort erste Erfahrungen. Aber egal ob Medaille oder nicht – alle Nachwuchsmannschaften gaben im Saisonverlauf ihr Bestes und haben sich insgesamt weiterentwickelt.

„Ein großer Dank geht daher an alle Beteiligten. Trainer, Betreuer, Eltern, Großeltern und natürlich an alle Kinder und Jugendliche für eine tolle Saison, die leider viel zu früh endete“, so TSG-Abteilungsleiter Gunnar Lehmann. Nun hoffen neben den TSG-Handballer auch alle anderen auf eine baldige Rückkehr in den normalen Trainingsbetrieb, um sich zielgerichtet auf die neue Saison vorzubereiten.