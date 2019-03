Das Pokalaus ist abgehakt. Die volle Konzentration gilt jetzt wieder der Liga.

Calbe l Im Meisterschaftskampf der Sachsen-Anhalt-Liga müssen die Männer der TSG Calbe heute auswärts bestehen. Ab 17.30 Uhr gastieren sie beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz.„Wir konnten uns ein oder zwei Tage nach dem Spiel über das Ausscheiden ärgern. Müssen den Blick aber jetzt nach vorn richten“, äußerte Calbes Trainer Andreas Wiese rückblickend auf das unglückliche Ausscheiden im HVSA-Pokal-Halbfinale beim TuS Radis vor einer Woche.

Das Hauptproblem der Calbenser gegen den TuS war, wie so oft in den vergangenen Wochen, das eigene Offensivspiel. „Wir verwerfen als gesamte Mannschaft einfach zu viele freie Würfe“, konstatiert Wiese.

Defensive ist stabil

In den Trainingseinheiten dieser Woche wurde deshalb intensiv daran gearbeitet, diesen Mangel zu beseitigen. In der Defensive sind die Saalestädter indes ein Bank. Mehr als 27 Gegentreffer hat die TSG in einem Punktspiel in dieser Saison noch nicht kassiert. Satte acht Mal hielt man den jeweiligen Kontrahenten sogar bei lediglich 20 oder noch weniger eigenen Treffern.

Das macht dem Tabellendritten, der ein Spiel weniger ausgetragen hat als die beiden vor ihm liegenden Teams aus Staßfurt und Spergau, Mut im Endspurt der Saison. In Calbe weiß man aber auch, dass die anstehenden Wochen hart werden. „Wir haben noch sechs Spiele, teilweise gegen schwere Gegner. Und geschenkt wird uns ganz sicher nichts“, weiß Coach Wiese.

Erfahrene Mannschaft

Von den Wittenbergern ist auf jeden Fall heftige Gegenwehr zu erwarten. Die erfahrene Mannschaft ist mit zahlreichen Ausländern - wie dem torgefährlichen Matej Ivankovic - gespickt und mischt im vorderen Mittelfeld der Tabelle mit. Derzeit sind die Grün-Weißen Tabellensechster, schielen aber ganz gewiss noch auf Rang vier, der nur zwei Zähler entfernt ist. Und auch im Hinspiel war es ein zähes Ringen zwischen beiden Teams, welches die Calbenser am Ende mit 26:24 für sich entschieden.