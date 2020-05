Schon in jungen Jahren war der Tennisschläger der beste Freund der Balljungen in Schönebeck. Hermann Stolz (3.v.r.) war im Jahr 1932 als Zehnjähriger auch dabei und verdiente sich ein kleines Taschengeld dazu. Foto: Archiv/ Gabriele Pflanz

In den 1950er und 1960er Jahren waren Balljungen beim Tennis gang und gäbe. Einer von ihnen war Hermann Stolz.

Schönebeck l Jeder kennt sie. Bei großen Tennis-Turnieren stehen sie mit dem Blick zum Spielfeld gerichtet und warten. Kaum eine Bewegung ist zu sehen. Wenn ein Ball dann aber doch ins Aus fliegt, geht es los. Ein kurzer Sprint, ein gekonnter Griff zum Ball und dann wieder warten, bis die Tennisspieler das Signal geben. Der kleine gelbe Ball fliegt zurück. Für die Jungen und Mädchen eine tolle Sache, denn sie sind den Stars ganz nah. In den 1940er und 1950er Jahren gab es die Balljungen auch in den unteren Klassen, sie gehörten zum Sport dazu. Einer von ihnen war Hermann Stolz. Mit zehn Jahren begann der Schönebecker, sich als Balljunge ein kleines Taschengeld zu verdienen. Denn in dieser Zeit war es gang und gäbe, heute nicht mehr.

„Dass wir das am liebsten bei Damenwettkämpfen taten, war für uns Jungs auch klar, denn die waren ganz einfach netter und lockerer“, erinnert sich auch Dieter Meier, ehemaliger Spieler von Union Schönebeck, zurück. Doch auch bei den Herren waren die Jungs zu sehen und taten ihren Job. Freundlich waren diese natürlich auch, sehr zur Freude der Balljungen. Es herrschte eine gesittete, fast vornehme Atmosphäre.

Positive Nebeneffekte

Doch der „Job“ als Balljunge brachte noch mehr positive Aspekte zum Vorschein. „Man war auf der Tennisanlage gut aufgehoben und lernte, sich einzuordnen und Pflichten zu erfüllen. Immer hellwach sein, aufmerksam das Spielgeschehen verfolgen und stets das Richtige tun. Natürlich wurde so auch die besondere Zählweise des Tennisspiels erlernt - das machte einen guten Balljungen aus“, erklärte Meier. Und Geld gab es für die Tätigkeit auch. Zwischen 20 und 50 Pfennig gab es, für viele die einzige Geldquelle.

Bilder Knapp 20 Jahre später spielte Hermann Stolz (2.v.l.) für die Herrenmannschaft der BSG Chemie, Sektion Tennis in Bad Salzelmen. Zu den Spielern gehörten ...



Die fleißigen Helfer am Rand stiegen schnell auf, wurden selbst Tennisspieler. So auch Stolz. Mitte der 1950er Jahre spielte der Schönebecker in der Herrenmannschaft der BSG Chemie in Bad Salzelmen. In der heutigen Zeit gibt es Balljungen nur noch im TV, doch die „alten Hasen“ erinnern sich gerne zurück.