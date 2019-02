Im letzten Test trennte sich der SV 09 um Matthias Nagel (r.) remis von Arnstedt. Gegen den nächsten Verbandsligisten aus Haldensleben soll nun ein Sieg her. Foto: Dennis Uhlemann

Für den SV 09 steht das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart an. Dabei gastiert Verbandsligist Haldensleber SC in Staßfurt.

Staßfurt l Der Fußball spielt im Leben von Jens Liensdorf eine wichtige Rolle. Der beste Beweis: Der Coach des SV 09 Staßfurt wird für das morgige Testspiel seines Teams gegen den Haldensleber SC extra einen Tag eher aus seinem Winterurlaub in Oberwiesenthal zurückkehren, bereits einen Tag vor seiner Familie. „Der Haussegen hängt da aber nicht schief, die kennen mich ja“, sagt der Familienvater mit einem Lächeln.

Doch die akribische Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesliga Nord ist dem Coach eben sehr wichtig. Und beim letzten Testspiel, bevor es ernst wird, will er nochmal ein paar Eindrücke vor Ort aufnehmen. Denn der Test wird umso wichtiger, weil das vergangene Freundschaftspiel gegen die TSG Unseburg/Tarthun ausgefallen ist. Weil sich der SV 09 dabei offensiv etwas „austoben“ wollte, war die Absage des Gegners „sehr ärgerlich“, so der Coach. „Aber wir haben stattdessen trainiert, waren eine Stunde auf der Laufbahn. Wir haben die Zeit gut genutzt.“

Auch in dieser Woche lief die Vorbereitung ohne den Coach sehr intensiv. 17 Spieler waren zur Einheit am Dienstag vor Ort und haben allesamt sehr gut mitgezogen. „Da sieht man, dass die Jungs sehr motiviert sind und dass jede Einheit genutzt werden muss“, freut sich der Coach auch aus dem entfernten Erzgebirge.

Doch die Spieler müssen auch voll mitziehen, ein Stammplatz hat kaum jemand sicher. Auch am Wochenende gegen Haldensleben soll nochmal rotiert werden und jeder Spieler wird mindestens seine 45 Minuten bekommen, doch das Spiel geht der Trainer dennoch unter „Wettkampfbedingungen“ an. „Von der Mentalität werden wir anders auftreten, wir wollen unbedingt gewinnen“. Zum einen, um nach dem 2:2 gegen Fortuna Magdeburg und dem 1:1 gegen Edelweiß Arnstedt gegen dem dritten Verbandsligisten nochmal einen Sieg zu feiern in der Vorbereitung. Zum anderen aber auch, um noch mehr Selbstvertrauen für die Rückrunde zu sammeln. Auch die historisch eher magere Bilanz gegen den HSC könnte aufgebessert werden. Denn seit dem letzten Erfolg gegen Haldensleben aus dem Mai 2006 blieb der SV 09 fünf Mal ohne Sieg.

Wie es klappen soll mit dem Erfolgserlebnis? „Wir wollen mutig und offensiv spielen“. Beherzigen die Spieler das, können sie ihrem akribischen Coach eine Freude machen.