Vor einem schweren Heimspiel gegen Grün-Weiß Ilsenburg steht der SV 09 Staßfurt ab 15 Uhr in der Fußball-Landesliga Nord.

Staßfurt l Doch rosig sind die Aussichten auf einen Heimerfolg gegen die Gäste aus dem Harz nicht. Lediglich einen Punkt holten die Bodestädter aus den ersten beiden Rückrundenpartien und gaben dabei zuletzt eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. „Wir haben sehr viele verletzte Spieler, was sich in den Partien bemerkbar macht“, so SV 09-Coach Patrick Stockmann. Doch auch Einfluss auf das Training hat die angespannte Personalsituation. „Man geht in den Einheiten automatisch ein bisschen runter vom Gas, um nicht noch mehr Verletzungen zu provozieren.“

Die Ilsenburger kommen hingegen mit dem Selbstbewusstsein einer starken Hinrunde zu den Bodestädtern. Doch gegen Spitzenreiter Gardelegen mussten die Harzer eine deutliche 2:7-Niederlage hinnehmen. Somit liegen die Staßfurter und der FSV im Klassement gleichauf bei 25 Punkten und sind auf den Plätzen acht und neun Tabellennachbarn. Doch Stockmann will sich vom einzigen Rückrundenspiel der Ilsenburger nicht täuschen lassen. Er erwartet dennoch eine schwere Partie für seine Mannschaft. „Sie haben ein starkes Mittelfeld und sich vor der Saison noch einmal prominent verstärkt“, weiß der Übungsleiter. Was Stockmann meint: Joao Victor Gomes Paranagua, der vor der Saison vom thüringischen SV Lipprechterode in den Harz gewechselt war, ist mit 16 Treffern bester Torjäger bei den Gästen. „Zudem haben sie auch ein starkes Mittelfeld.“

So kommt es nicht zuletzt darauf an, wie viele der angeschlagenen Spieler bis zum Sonnabend in den Staßfurter Kader zurückkehren. Fest steht bis jetzt nur der Ausfall von Toni Härtge und Marc Burdack (fünfte Gelbe Karte). „Wir haben zum Glück einen Physiotherapeuten, der sich die Spieler noch einmal anguckt. Auch wenn die Ausgangslage schwierig ist, will ich die Partie gewinnen, immerhin ist es ein Heimspiel“, zeigte sich Stockmann kämpferisch.