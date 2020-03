Nachdem der Gastgeber in der ersten Halbzeit nah an der Führung dran war, bestraften die Gäste das Staßfurter Unvermögen konsequent.

Staßfurt l Das warten auf den ersten Staßfurter Pflichtspielsieg im neuen Kalenderjahr geht weiter. Gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg war die Landesliga-Elf von Patrick Stockmann zwar über weite Strecken der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, doch seine Spieler vergaßen, sich für ihre Feldüberlegenheit zu belohnen. „Wenn wir unsere Chancen konsequent nutzen, reden wir zur Pause nur noch über die Höhe, aber da fehlt uns aktuell die Selbstverständlichkeit“, hielt der Coach fest. Genau das verpasste der SV 09, weshalb es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Bei den Gastgebern schlichen sich viele einfache Fehler ein, welche die Ilsenburger konsequent nutzten. Keine 60 Sekunden nach dem Wiederanpfiff bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen. Aus spitzem Winkel schien die Situation ungefährlich, doch Dawid Lozinski zirkelte den Ball ins Tor.

Staßfurt hatte mit einem Lattenknaller zwar direkt die Möglichkeit zum Ausgleich, doch in der Folge fehlte komplett der Zug zum FSV-Tor. Immer wieder wurde im Spielaufbau der Ball hergegeben, was die Harzer zu Chancen einlud. Die 09er wirkten verunsichert.

So kam der Ilsenburger Doppelschlag (62., 65.) zum vorentscheidenden 0:3 wenig überraschend. „Danach war die Partie entschieden. Es glich in den letzten 20 Minuten eher einem Freundschaftsspiel“, so Stockmann, der aber festhielt, dass die Moral in seinem Team weiter stimmt. „Nach der Partie hat niemand die Köpfe hängen lassen, weil wir wussten, dass wir nicht schlecht gespielt haben. Wir müssen nur die Tore machen. Ich bin sicher, dass wir uns selbst aus dieser schwierigen Phase herausmanövrieren können“, so der Trainer.