Da das Führungstrio der Fußball-Kreisliga zum Rückrundenauftakt praktisch im Gleichschritt gewann, gab es an der Spitze keine Änderungen.

Schönebeck l Vor allem Biendorf und die Union Schönebeck II warteten mit einem Schützenfest auf. Beide Teams scheinen für das Gipfeltreffen am Wochenende in Schönebeck gerüstet. Gleich um drei Plätze verbesserte sich Lok Aschersleben und führt jetzt das Mittelfeld an. Durch den Sieg im Kellerduell ist auch für Pobzig/Nienburg II der Klassenerhalt wieder in Sichtweite.

SG Pobzig/Nienburg II –

SV Cochstedt 4:1 (0:1)

Der Gastgeber fand recht schnell seinen Spielfaden, hatte jedoch kaum Ideen um die stabile Gästeabwehr in Verlegenheit zu bringen. Zudem wurden die wenigen Chancen recht kläglich vergeben. Der Aufsteiger setzte dagegen von Beginn an auf Konterfußball, sorgte so immer wieder für Gefahr vor dem SG-Tor und hielt das Match fast eine Stunde offen. Cochstedt ging über einen Konter gar in Führung. Doch nach Wiederanstoß legte das Platzteam nochmals zu und belohnte sich mit dem Ausgleich. Dagegen lief beim Gast im Vorwärtsgang kaum noch etwas zusammen. Gemessen an den Spiel- und Feldanteilen ging die SG-Führung in Ordnung. Danach war das Match oft Einbahnstraßenfußball, gegen einen nun recht schwachen Gast. Cochstedt hatte noch Glück, weil der Gastgeber weitere gute Chancen nicht nutzte.

Tore: 0:1 Justin Naumann (35.), 1:1, 2:1 David Regner (48., 63.), 3:1 Marcel Mlejnek (82.), 4:1 Danny Robert Krebs (87.); SR: Hunker (Barby), ZS: 30

Biendorf mit Kantersieg

BSC Biendorf –

F. Schneidlingen 11:1 (6:1)

Die Gäste begannen sehr gut und hatten mehrfach die Führung auf dem Fuß. Dies hat den BSC geweckt und alle Spieler drehten plötzlich auf. Fast jeder Angriff wurde erfolgreich abgeschlossen und so war binnen zehn Minuten das Match entschieden. Zwar mühte sich der Gast noch, doch vielen Akteuren fehlte es einfach an Qualität. So fand meist Einbahnstraßenfußball statt und am Ende drückte der Endstand sicherlich auch den Unterschied zwischen beiden Teams zum Rückrundenstart aus.

Tore: 1:0 Tobias Heusel (12.), 2:0 Christoph Vatthauer (14.), 3:0 Tobias Heusel (19.), 4:0 Steven Bol (22.), 4:1 Christof Ziegler (28.), 5:1, 6:1 Christoph Vatthauer (34., 39.), 7:1 Stefan Liebelt (55.), 8:1 Felix Tauchen (57.), 9:1 Benjamin Contes (66.), 10:1 Christoph Vatthauer (85.), 11:1 Felix Tauchen (89.); SR: Seydlitz (Schönebeck), ZS: 70

FSV Wespen –

Jahn Gerbitz 2:0 (1:0)

Beide Teams hatten große Mühe nach der Winterpause ins Match zu kommen, dementsprechend war es ein stets zähes und niveauarmes Spielgeschehen. Trotz der glücklichen Führung kam das FSV-Spiel kaum in Gang. Der kämpferische Gast mühte sich zwar, doch sein Angriffsspiel war durchweg harmlos. Zwar hatte das Platzteam mehr Feld- und Spielanteile, jedoch fehlte zu oft eine kluge Spieleröffnung und Ideen die stabile Jahn-Abwehr zu knacken. Der beste Angriffszug des Gastgebers in Hälfte zwei brachte dann die Spielentscheidung und den am Ende verdienten FSV-Arbeitssieg.

Tore: 1:0, 2:0 Benjamin Günther (12., 75.); SR: Wylega (Neundorf), ZS: 32

MTV Welsleben –

VfB Glöthe 2:1 (0:0)

Beide Mannschaften waren sofort bemüht, das Match aktiv für sich zu gestalten. Dazu stimmte stets der kämpferische Einsatz und die Laufbereitschaft. Der Gastgeber wirkte in vielen Phasen der ersten Hälfte agiler, kam so auch zu den besseren Chancen. Sogar ein Foulstrafstoß wurde verschossen. Auch nach dem Wechsel war der Gastgeber wuchtiger im Vorwärtsgang, geriet jedoch durch VfB-Konter auch mehrfach in Gefahr. Die Führung war der verdiente Lohn der stetigen MTV-Mühen. Doch danach legte der Gast seinen Offensivhebel immer mehr um und belohnte sich. Der Gastgeber setzte energisch nach und mobilisierte nochmals Kräfte. So gab es zeitweise eine Belagerung des VfB-Tores. Dabei wurden gute Möglichkeiten nicht genutzt. Das späte Siegtor geht in Ordnung, da beim Gast in der Schlussphase nach vorn fast nichts mehr ging.

Tore: 1:0 Lukas Becker (60.), 1:1 Chris Urbanczyk (FE, 70.), 2:1 Nick Knespel (90.); SR: Hoffmann (Neugattersleben), ZS: 36

Grün-Weiß Schadeleben –

Sportlust Gröna 5:2 (4:1)

Gleich die ersten beiden Angriffe brachten Zählbares für den Gastgeber. Doch das Schlusslicht wurde mutiger und kam per „Sonntagsschuss“ zum Anschluss. Schadeleben kam immer wieder zu guten Chancen. So gelang schon vor der Pause die Entscheidung. Die zweite Hälfte verlief recht bescheiden bei einer Feldüberlegenheit der Gastgeber, doch mit vielen Fehlern in der Angriffszone. Die Gäste hielten kämpferisch gut gegen und steckten nie auf.

Tore: 1:0 Toni Radtke (2.), 2:0 Tino Stammer (5.), 2:1 Steve Bartholomäus (11.), 3:1 Daniel Stein (37.), 4:1 Tino Stammer (42.), 5:1 Dennis Behrendt (74.), 5:2 Martin Fiola (ET, 80.); SR: Lampe (Staßfurt), ZS: 22

Lok Aschersleben –

Warthe Hakeborn 3:0 (1:0)

Die frühe Führung brachte Sicherheit ins Lok-Spiel, doch die Warthe-Elf hielt dagegen, kam aber kaum zu Chancen. Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Aschersleben das Tempo und die Feldüberlegenheit wurde deutlich. Jedoch war die Chancenverwertung mangelhaft, dazu kam mit vier Aluminiumtreffern auch Pech. Da der Gastgeber nach dem Wechsel das Tempo weiter hoch hielt und nun seine Vorteile immer besser einbrachte, war es zeitweise Einbahnstraßenfußball. Nach einem Doppelschlag war das Match entschieden.

Tore: 1:0, 2:0 Michael Wendenburg (2., 66.), 3:0 Thierno Bonbacar Diallo (68.); SR: E. Krüger (Plötzkau), ZS: 20

Blau-Weiß Barby –

U. Schönebeck II 3:6 (2:1)

Bis zur Pause war es über weite Strecken ein Match auf Augenhöhe, wobei der Tabellenführer die bessere Startphase hatte und nach Standards für Torgefahr sorgte, wodurch Union mit 1:0 in Führung ging. Doch dieser Rückstand stachelte alle Blau-Weiß-Akteure an und das Spieltempo wurde erhöht. Verdienter Lohn war kurz vor der Pause die Führung, durch den Brandt-Doppelpack. Nach der Pause zeigte sich der Gast wesentlich agiler und ging schnell wieder in Führung. Daran hatte Barby zu knabbern, denn es lief kaum noch etwas zusammen. Der clever auftretende Gast baute seine Führung aus und ließ sich auch durch das Anschlusstor (77.) nicht von seinem Konzept abbringen. Abgezockt wurde der Dreier verdient eingefahren.

Tore: 0:1 Danny Rothe (17.), 1:1, 2:1 Florian Brandt (40., 42.), 2:2, 2:3 Michael Herzog (50., 55.), 2:4 Danny Rothe (62.), 3:4 Daniel Schmutzler (77.), 3:5 Tino Stille (80.), 3:6 Danny Rothe (84.); SR: Radespiel (Breitenhagen), ZS: 32