Die Revanche im Achtelfinale des Sparkasssen-Cups gelang der ZLG Atzendorf noch. Gegen Union Schönebeck war dann aber Schluss

Atzendorf l An den 14. Juni 2019 erinnern sich Spieler und Fans der ZLG Atzendorf nur ungern zurück. Im Salzlandpokalfinale standen die Atzendorfer dem 1. FSV Nienburg gegenüber und kassierten eine 6:7-Niederlage nach Elfmeterschießen. Im Achtelfinale über ein Jahr später durfte die ZLG wieder in Nienburg antreten, hatte aber das bessere Ergebnis für sich. Diesmal setzte sich Atzendorf mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Nach der geglückten Revanche war für die Mannschaft um Trainer Stefan Rock Schluss. Das Viertelfinale gegen Union Schönbebeck ging knapp mit 1:2 verloren.

1. FSV Nienburg –

Atzendorf 5:6 (0:1, 2:2) n.E.

Die Gäste fanden besser ins Spiel und gingen auch verdient mit 1:0 in Führung. Die Hintermannschaft bekam jedoch Adem Ramiz Herich nicht in den Griff, der mit seinen zwei Treffern immer für den Ausgleich sorgte. Im Elfmeterschießen zeigten sich die Atzendorfer jedoch abgezockter und revanchierten sich für die Finalniederlage im Salzlandpokal.

Tore: 0:1 Philipp Horn (26.), 1:1 Adem Ramiz Heric (53:), 1:2 Marcel Maier (56.), 2:2 Adam Ramiz Heric (78.), Tore im Entscheidungsschießen: Stephan Henzel, Stefan Stein, Denis Neumeister/Michael Gehrke, Marcel Maier, Michael Wendenburg, Milan Camsky; SR: Steffen Grafe (Barby), ZS: 93

Kein fußballerischer Leckerbissen

ZLG Atzendorf –

Union Schönebeck 1:2 (0:0)

Für Liebhaber von technischen Fußball war es sicherlich kein Leckerbissen. Trotzdem kamen gute spielerische Szenen nie zu kurz.

Schon kurz nach dem Anpfiff (4.) hatte Florian Abram eine gute Kopfballchance an der Torraumlinie. Sein Abschluss war einfach zu drucklos und Union-Keeper Stephan Pingel hatte keine Mühe. Dies schien aber ein Weckzeichen für die Gäste zu sein, die nun agiler wurden. Doch die Torgefahr hielt sich in Grenzen und die ZLG-Abwehr bekam immer wieder ein Bein dazwischen. Als Johannes Schliemann sich auf dem rechten Flügel gut durchspielte, kam der Landesligist zu seiner ersten Chance. Die unplatzierte Eingabe fand keinen Abnehmer (26.).

Beim Gastgeber lief im Vorwärtsgang fast nichts zusammen. Jeder nach vorn gespielte Ball kam wie von einer Wand postwendend zurück. Auch die Gäste wussten mit ihrer nun deutlichen Feldüberlegenheit wenig anzufangen. In der Angriffsgestaltung fehlte es an Ideen, die dicht stehende ZLG-Abwehr zu knacken.

Atzendorf fand aber mit der Zeit die nötigen Mittel, um zu Torszenen zu kommen und diese wurden über gute Konter erspielt. Ein Kopfball nach einem Eckstoß verfehlte nur knapp das Gehäuse (24.) und ein Horn-Fernschuss (27.) ging knapp neben das Tor. Doch auch die Gäste hatten gute Chancen zur Führung, doch sie fanden in ZLG-Keeper Sascha Eisenträger gleich zweimal (37., 38.) ihren Meister. Es blieb weiterhin bei den Feldvorteilen des höherklassigen Teams.

Auch nach der Pause änderte sich nichts am Spielbild, es blieb bei der Feldüberlegenheit der Gäste und die ZLG-Abwehr hatte genügend Arbeit. Das Angriffsspiel der Gäste wurde zunehmend zielstrebiger und durch die schnellen Flügelspieler gefährlicher. Auf diesem Weg kam auch das 0:1 zu Stande, bei dem Torschütze Schliemann mustergültig frei gespielt wurde. Das Union-Team setzte dann sofort energisch nach, fand aber mehrfach in Sascha Eisenträger ihren Meister. Teilweise war auch der Torabschluss zu ungenau.

Mit zwei guten Einwechselungen reagierte das ZLG-Trainergespann auf die nun sehr starke Gästespielführung. Diese brachte dann auch sofort den gewünschten Erfolg, als sich Sebastian Tolle einen schon fast verlorenen Ball an der Grundlinie erkämpfte und ins Zentrum brachte, hatte Torschütze Philip Voigtländer, der völlig freistand, keine Mühe mit dem Ausgleichstor. Doch die Gäste setzen weiter auf ihr Angriffsspiel und dies war meist recht druckvoll, strahlte so immer wieder Torgefahr aus. Denn bei einigen ZLG-Spielern schienen auch die Kräfte zu schwinden, dies wurde vor allem bei Laufduellen über die Flügel sichtbar. Auf diese Weise wurde auch mustergültig die erneute Union-Führung heraus gespielt, denn im ZLG-Abwehrzentrum sind die Lücken mit der Zeit immer größer geworden. Zwar versuchte der Gastgeber, das Match nochmals zu wenden, doch im Vorwärtsgang war einfach zu wenig System gegen eine aufmerksame Gästeabwehr. Die Union-Elf strahlte bei ihren Angriffen immer wieder Torgefahr aus. Doch Sascha Eisenträger zeigte sich mehrfach stark, so mit einer Doppelparade in der Nachspielzeit. Das nun zu oft von recht bissigem Kampf geprägte Spiel lebte bis zum Schlusspfiff von der Spannung, fand aber gemessen an den Feld- und Spielanteilen einen verdienten Sieger.

Tore: 0:1 Johannes Schliemann (54.), 1:1 Philip Voigtländer (66.), 1:2 Erik Nordmann (75.), Schiedsrichter: Dustin Neumann (Staßfurt), Zuschauer: 120