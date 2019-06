Die Spiele des SV 09 Staßfurt (Mitte) bei der Bestenermittlung in Schönebeck waren teilweise hart umkämpft. In der Endabrechnung belegte die E-Jugend der Bodestädter den vierten Platz. Foto: Michael Jacobs

Stark präsentierten sich die Fußball-E-Junioren des SV 09 Staßfurt bei der landesweiten Bestenermittlung in Schönebeck.

Schönebeck/Staßfurt l Das Team blieb ungeschlagen und belegte am Ende einen respektablen vierten Rang. Ein wenig geärgert haben sich die Nachwuchskicker des SV 09 Staßfurt am Ende der E-Jugend-Bestenermittlung mit Sicherheit. Mindestens ein bisschen zwiegespalten dürfte ihre Gefühlslage gewesen sein. Immerhin belegten die 09er mit neun Punkten einen tollen vierten Platz und ließen zehn andere Mannschaften hinter sich, verpassten durch drei torlose Remis aber auch einen Medaillenrang. Der Sieg ging an den VfB Sangerhausen, vor dem VfB Ottersleben und Eintracht Salzwedel. Gespielt wurde übrigens im Hammes-System, einem Spielmodus, der nach jeder Runde neue Paarungen vorgibt (siehe Infokasten rechts). Insgesamt bestritt jede Mannschaft fünf Partien mit jeweils 15 Minuten Spielzeit.

Drei Nullnummern

Für die Staßfurter, deren Team sogar durch F-Junioren unterstützt wurde, begann das Turnier recht fade. Zumindest was die Ergebnisse anging. Denn trotz großem Engagement endeten die Partien gegen die SG Freyburg/Bad Kösen, Eintracht Salzwedel und den Kreveser SV torlos 0:0. Besonders ärgerlich war das Remis gegen die Ostaltmärker aus Krevese. Trotz optischem Übergewicht gelang kein Treffer. Selbst ein fälliger Handstrafstoß wurde nicht zum Torerfolg genutzt und ging am Kasten vorbei.

Besser lief es dann beim 2:1 gegen Oschersleben und auch beim anschließenden 2:0-Erfolg gegen den VfB Gräfenhainichen. So fehlte am Ende lediglich ein Tor zum dritten Platz.

Ergebnisse SV 09 Staßfurt

SV 09 Staßfurt - SG Freyburg/Bad Kösen 0:0

Eintr. Salzwedel - SV 09 Staßfurt 0:0

SV 09 Staßfurt - Kreveser SV 0:0

Oscherslebener SC - SV 09 Staßfurt 1:2

SV 09 Staßfurt - VfB Gräfenhainichen 2:0

Endstand

1. VfB Sangerhausen 6:2 / 12

2. VfB Ottersleben 6:1 / 11

3. Eintracht Salzwedel 6:3 / 9

4. SV 09 Staßfurt 4:1/ 9

5. VfL Halle (U10) 4:3 / 9

6. VfB IMO Merseburg 4:3 / 8

7. SG Freyburg/Bad Kösen 2:2 / 8

8. SG Rot-Weiß Thalheim 3:3 / 7

9. Union Heyrothsberge 5:4 / 6

10. VfB Gräfenhainichen 1:4 / 4

11. Germania Roßlau 3:7 / 4

12. Kreveser SV 2:6 /4

13. Germania Wernigerode 3:6 / 3

14. Oscherslebener SC 2:6 / 3