Nach zahlreichen Umbaumaßnahmen am Sozialtrakt des Vereinsheims, wollen die Verantwortlichen der ZLG Atzendorf in den nächsten Bauabschnitten den Rasenplatz sanieren.Foto: Tobias Zschäpe

Der Sportplatz der ZLG Atzendorf erhält aktuell durch zahlreiche Umbaumaßnahmen ein neues Gesicht.

Atzendorf l Idyllisch am Ortsausgang gelegen ist das sportliche Zuhause von Fußball-Landesklassist ZLG Atzendorf. Direkt nebenan liegen zwei Agrarfelder, welche im Sommer im saftigen Grün erstrahlen, soweit das Auge reicht. Und auch die sportlichen Ergebnisse der Atzendorfer passten sich den äußeren Gegebenheiten hat. Durch vier Partien ohne Niederlage spielten sich die ZLG-Fußballer bis auf den sechsten Tabellenplatz vor.

Doch in das malerische Ambiente mischte sich in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Baulärm. Einige Umbaumaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt und noch lange sind nicht alle Bauabschnitte absolviert. Der Eingangsbereich wurde komplett saniert, inklusive eines neuen Jugendraumes, einer neuen WC-Anlage für den Sportbetrieb und des barrierefreien Zuganges für die Sportlerklause. Vereinschef Günter Döbbel bezeichnet die Umbauten als „wichtige Investition zur Umgestaltung der Sportanlage“. Denn Döbbel sieht diese nicht nur als Ort des sportlichen, vor allem fußballerischen Wettkampfes. Er möchte auch den Jugendlichen im Ort einen Platz geben, an dem diese sich treffen und ihre Freizeit verbringen können. Dazu arbeitet der Verein eng mit der Stadt zusammen.

Allerdings kommt es dabei zu einer Mehrzwecknutzung, denn die Räumlichkeiten werden an den Spielwochenenden weiterhin als Umkleidekabinen für die Sportler genutzt.

Der eigentliche Sportplatz musste unterdessen zunächst hinten anstehen, soll aber in den folgenden Bauabschnitten ebenfalls aufgehübscht werden. Ein Mehrzweckgebäude am Kassenhäuschen und die Umstellung der Lichtanlagen am Sportplatz auf LED sind geplant. Zudem soll im fünften Bauabschnitt der Rasenplatz selbst saniert werden. Dabei soll unter anderem auch die Tartanbahn erneuert werden. Ein Alleinstellungsmerkmal, welches den Sportplatz immer wieder auch zum beliebten Ort von Ferienlagern und Trainingslagern macht.

Das Sportgelände in Atzendorf befindet sich derzeit im Wandel. Die Fußballer der gegnerischen Vereine müssen nach dem Ende der Corona-bedingten Unterbrechung der aktuellen Saison aufpassen, dass sie den Sportplatz noch wiedererkennen. Denn dieser passt sich immer mehr der malerischen Umgebung an, die ihn umgibt.