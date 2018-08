Die TSG Calbe siegte im Test gegen die ZLG Atzendorf mit 4:1 (2:1). Dabei täuscht das Resultat aber etwas über den Spielverlauf hinweg.

Calbe l Plötzlich wehte es den Sonnenschirm weg. Die Tische kippten um. Es wurde windig und bedrohlich dunkel über dem Hegerstadion in Calbe. So entschloss sich Schiedsrichter Maximilian Peter Müller dazu, das Spiel einige Minuten eher abzupfeifen. Bevor es anfing, wie aus Eimern zu gießen. Denn das Testspiel am Sonnabend zwischen Landesligist TSG Calbe und der ZLG Atzendorf aus der Landesklasse IV war beim Stand von 4:1 (2:1) ohnehin entschieden.

Dabei spiegelte das deutliche Resultat den Spielverlauf aber nicht ganz wider. „Mit dem Ergebnis war ich zufrieden“, so der Calbenser Co-Trainer Maik Hoffmann. „Die Leistung stimmte aber vor allem in der ersten Hälfte nicht. Wir haben zu viele lange Bälle geschlagen.“ Zumindest waren auf Calbenser Seite aber Standards ein probates Mittel. Denn der 1:0-Führungstreffer durch David Lull fiel nach einem Freistoß (32.). Nur drei Minuten später kamen die Atzendorfer zwar zum Ausgleich durch Kai Hänsch. Die TSG ging durch Keven Harms aber erneut in Führung (43.). Der Defensiv-Routinier traf ebenfalls nach einem ruhenden Ball. „Das Spiel war in der ersten Hälfte ausgeglichen. Es war ärgerlich, dass wir durch zwei Freistöße die Gegentore fangen“, sagte ZLG-Trainer Heinz Weile.

Hoffmann beobachtete nach der Pause dann eine Besserung. „Die zweite Hälfte war besser. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht mehr auf dem Platz stand“, scherzte das Calbenser Urgestein. Der 38-Jährige stellt sich für diese Saison als Back-up zu Verfügung und spielte im Testkick direkt von Beginn an. Die Personalsorgen waren schuld. „Wir haben das Team mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgestockt“, berichtete der Co-Trainer. Dafür haben es die Gastgeber in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit aber gut gemacht.

Und auch von einem Fehler der Atzendorfer profitiert. Keeper Dave Nöpel eilte nach einem langen Ball aus seinem Tor heraus, verpasste die Kugel jedoch. Damit musste Chris Rose den Ball nur noch im leeren Kasten unterbringen. Der 19-Jährige stellte auf 3:1 (51.). Und der Tiefschlaf der ZLG setzte sich nur zwei Minuten später fort. Christian Baartz durfte durch die Abwehr marschieren und hatte alle Zeit der Welt, um in der Mitte den mitgelaufenen Lull zu bedienen, der seinen Doppelpack zum 4:1 schnürte. „Das hätten wir besser verteidigen müssen“, sagte Weile und gab das auch seiner Mannschaft während des Spiels zu verstehen. Und seine Worte schienen gefruchtet zu haben.

Die Gastgeber waren in der Folge nicht mehr zwingend genug und der Landesklassist kam immer häufiger in das letzte Drittel. Dort war dann ein Lattenknaller eine Art Hallo-Wach-Effekt, denn in der Schlussphase gaben die Gäste den Ton an. Einer der beiden tschechischen Testspieler traf nach 70 Minuten den Querbalken. Wieder mal könnten sich die Atzendorfer, was Neuzugänge angeht, im Nachbarland „bedienen“, doch Bernhard Knoll hält den Ball noch flach. „Es steht noch nichts fest, wir werden sie noch zwei Wochen testen“, so der sportliche Leiter. Weile hat aber bereits jetzt einen positiven Eindruck: „Sie waren bissig und haben ihre Sache ordentlich gemacht.“

Generell war der ZLG-Coach trotz der 1:4-Pleite „zufrieden“ und sagte: „Es war ein abwechslungsreicher Test und eine gute Trainingseinheit.“ Ähnlich sah es sein Gegenüber: „Es ging in erster Linie darum, dass sich jeder bewegt. Die Einstellung war sehr gut“, so Hoffmann. Dass bei beiden Teams trotzdem noch einige Baustellen in der Vorbereitung offen sind, da waren sich die Trainer ebenfalls einig.

Calbe: Küster - Lull, Harms, Denisenko, Schulz (46. Rose), Baartz, Schönian, Hoffmann (46. Sandau), Gernat, Dummer, Weber (46. Schuckert)

Atzendorf: Nöpel - Knoll, Horn, Schäfer, Faatz (46. Cosic), Tupy, Hänsch (46. Brüggemann), Güttel, Gehrke (46. Eisenträger) und zwei tschechiche Gastspieler

Tore: 1:0 David Lull (32.), 1:1 Kai Hänsch (35.), 2:1 Keven Harms (43.), 3:1 Chris Rose (51.), 4:1 David Lull (53.), SR: Maximilian Peter Müller