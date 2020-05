Der „goldene Jahrgang“ der ZLG Atzendorf war im Pokalfinale gegen den 1. FCM nur zweiter Sieger, wurde seinem Ruf später aber gerecht.

Atzendorf l Für viele Fußballer im Salzlandkreis ist es das Highlight der eigenen Karriere, einmal gegen den 1. FC Magdeburg zu spielen. Die Landeshauptstädter werden immer wieder gern zu Vereinsjubiläen eingeladen, damit Fans wie Spieler auf einen besonderen fußballerischen Leckerbissen hinfiebern können. Das Ergebnis steht bei diesen Duellen meist im Hintergrund und auch wenn die Magdeburger oftmals als haushoher Gewinner den Platz verlassen, ist am Ende niemand betrübt bei den zweiten Siegern.

Anders waren die Vorzeichen im April 1975, als die damaligen B-Junioren der ZLG Atzendorf in einem Pflichtspiel auf den 1. FCM trafen. Mit dabei im Bezirksendspiel des FDJ-Pokals vor 45 Jahren: Atzendorfs heutiger Vereins-präsident Günter Döbbel. Noch immer erinnert er sich gerne an die sehr erfolgreiche Zeit als Nachwuchsfußballer zurück. „Das war damals ein sehr starker Jahrgang.“

Höhenflug für Atzendorfer Nachwuchsfußballer

Folglich schwang sich der Nachwuchsfußball in Atzendorf in 1970er Jahren zu einem neuen Hoch auf, welches im Aufstieg der B-Jugend in die Bezirksliga, Staffel Magdeburg, ihren Höhepunkt fand. „Wir haben dann auch gleich eine gute Rolle gespielt und uns unter den vorderen Rängen platziert“, erinnert sich Döbbel an die erfolgreiche Zeit. Zudem folgte der Durchmarsch bis ins Endspiel um den FDJ-Pokal. Dieses endete zwar, mit einem ähnlich deutlichen Ergebnis, wie so manch freundschaftlicher Vergleich mit dem 1. FCM heute – Magdeburg setzte sich souverän mit 4:0 durch – dennoch überwiegen für Döbbel die positiven Erinnerungen. „Das war ein goldener Jahrgang, wie es ihn höchstens alle zehn Jahre einmal gibt“, meint er heute rückblickend.

Bilder 45 Jahre später beim Cosic Cup 2020 beendete er seine aktive Karriere mit einem letzten Spiel für die „Oldies“ der ZLG Atzendorf.



Über 20 Jahre ist Günter Döbbel (2. von rechts) inzwischen Vorsitzender der ZLG Atzendorf. 2018 erhielt er die Goldene Ehrennadel des...



Zu diesem gehörten auch zwei Spieler, die später über die Grenzen des deutschen Fußballs hinaus Bekanntheit erlangen sollten. Zum einen Günter Döbbels Bruder Holger, welcher jedoch bereits ein Jahr vor dem Endspiel nach Magdeburg delegiert wurde. In der Landeshauptstadt avancierte er schnell zum Junioren-Nationalspieler und gehörte später zum DDR-Oberligakader des 1. FC Magdeburg. Sein erstes Pflichtspiel bestritt er noch als Schüler mit 18 Jahren am 25. März 1978.

Zum anderen Roland Gumtz. 1975 gehörte er noch zum Atzendorfer Nachwuchskader und stand im Pokalfinale gegen Magdeburg für seinen Heimatverein auf dem Platz. Später spielte er für Bezirksligist ASG Vorwärts Havelberg, bevor er im Jahr 1980 zur Betriebssportgemeinschaft Stahl Brandenburg wechselte, mit welcher er 1984 in das DDR-Oberhaus aufstieg. Fortan gehörte er zur Stammformation der Brandenburger und kam so auch zu vier UEFA-Pokal-Spielen, nachdem sich Stahl 1986 als Fünfter für diesen Wettbewerb qualifiziert hatte.

Günter Döbbel sorgte unterdessen in der Heimat dafür, dass alles seinen geregelten Gang ging. Er übernahm verschiedene leitende Rollen in der ZLG Atzendorf, war zunächst als stellvertretender Vorsitzender und Abteilungsleiter Fußball tätig, bevor er 1998 Vereinschef wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren auch sein Bruder Holger und Gumtz zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Im Herbst ihrer Karriere bewiesen sie an alter Wirkungsstätte, dass sie nichts verlernt hatten. „Von 1996 bis 2002 schnürten sie noch einmal die Schuhe in Atzendorf und halfen dabei mit, dass der Aufstieg in die Landesklasse gelang“, erinnert sich Döbbel.

Und auch nach dem Karriereende trennten sich die Wege nicht. „Zweimal im Jahr, beim traditionellen Pfingstturnier und beim Cosic Cup, haben wir über viele Jahre bei den Alten Herren zusammengespielt und Pokale gewonnen“, so Döbbel. Zu einem Duell mit dem 1. FC Magdeburg ist es dabei nicht mehr gekommen. Dafür müssen er uns seine ehemaligen Mannschaftskollegen wohl auf das nächste Vereinsjubiläum warten.