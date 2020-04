Wann und ob die Mannschaft von Trainer Dirk Heinrichs um Tommy Minet (am Ball) in dieser Saison noch einmal spielen wird, steht derzeit in den Sternen. Foto: Archiv

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen HC Salzland-Coach Dirk Heinrichs gleich doppelt hart.

Staßfurt l Wann sein Telefon zum letzten Mal geklingelt hat, daran kann sich Dirk Heinrichs schon gar nicht mehr erinnern. Dabei stand es bis vor kurzem nur selten still. Fast zu jeder Tageszeit hatte er Anfragen zu seinen zwei großen Leidenschaften. Aktuell sind die einzigen Benachrichtigungen, die er bekommt, die aus der Whatsapp-Gruppe seiner Mannschaft.

Heinrichs ist Trainer der Bezirksliga-Handballer des HC Salzland und zudem Leiter eines Fitnessstudios in Staßfurt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen ihn deshalb gleich doppelt, nämlich in sportlicher und in wirtschaftlicher Hinsicht. „Zum einen will man als Sportler natürlich schnellstmöglich zurück in die Hallen und wieder den Ball in die Hand nehmen. Wenn man gewöhnt ist, jedes Wochenende aktiv zu sein, bekommt man zur Zeit echte Entzugserscheinungen“, so der Übungsleiter.

Doch auch in seinem Beruf muss er derzeit auf vieles verzichten. „Ich hatte als Betreiber eines Fitnessstudios als einer der Ersten mit den Einschränkungen zu kämpfen“, weiß er zu berichten. Aktuell verbringt er dennoch viel Zeit an seiner Arbeitsstelle, jedoch hauptsächlich alleine im Büro, um darüber nachzudenken, wie es weitergehen kann. „Man kann aktuell kaum etwas planen und nur hoffen, dass sich die Situation schnellstmöglich bessert“, so Heinrichs. Immerhin hat er seinen Humor noch nicht verloren. „Ich habe aktuell so viel Freizeit, wie schon lange nicht mehr. Drei Wochen am Stück frei hatte ich zuletzt vor 30 Jahren“, meint er lachend.

Fortsetzung ist sinnvoll

Aber auch sportlich gibt es aktuell nicht viel zu tun. An gemeinsames Training ist derzeit nicht zu denken. Wie realistisch ist eine Fortsetzung der Saison überhaupt noch? Dazu hat Heinrichs eine eindeutige Meinung. „Ich hoffe, dass es bald weitergeht. Die Saison zu Ende zu spielen wäre für Sportler, Fans aber auch aus wirtschaftlicher Sicht die beste Lösung“, so der HCS-Coach. Allerdings sieht er auch Probleme, die eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit sich bringt. „Es ist zur Zeit nicht abzusehen, welche Auswirkungen das Coronavirus haben wird. Werden alle Spieler einsatzfähig sein? Und wie sehr konnten sie sich auf die restlichen Spiele vorbereiten, wenn kurz zuvor noch alle Hallen gesperrt waren?“, stellt Heinrichs berechtigte Fragen, für die der Handballverband Sachsen-Anhalt (HVSA) und der Deutsche Handballbund (DHB) Lösungen finden müssen. Einen unorthodoxen Ansatz bietet Heinrichs dabei direkt selbst an. „Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, die restlichen Spiele zu absolvieren, ohne am Ende einen Staffelsieger zu krönen. Durch die lange Unterbrechung wird es sicher dazu kommen, dass manche Mannschaften, die zuvor einen guten Lauf hatten, einbrechen. Ob man sich dann als Tabellenerster wirklich Meister nennen kann – ich weiß nicht.“ Während er sich über diese Dinge Gedanken macht, kreisen selbige gleichzeitig darum, wie er sein Unternehmen am Laufen halten kann. „Die Auswirkungen waren ziemlich schnell zu spüren. Die Menschen haben derzeit andere Sorgen. Man schaut nach links, schaut nach rechts, um niemandem zu nahe zu kommen. Das ist alles sehr befremdlich.“ Dass die Menschen folglich nicht in sein Studio gehen, in dem es normalerweise vor sportbegeisterten Gästen wimmelt, ist für ihn verständlich.

Sport vor Veränderungen

Umso mehr sehnt er die Zeit herbei, wenn man sich wieder frei bewegen kann. „Die Menschen werden die wiedergewonnene Freiheit dann auch viel mehr zu schätzen wissen“, gibt Heinrichs zu bedenken. Und auch der Sport wird nach der Corona-Krise anders wahrgenommen werden. Alles, was zuvor vielleicht selbstverständlich war, wird dann eine ganz neue Bedeutung bekommen. Auch wenn sich sportlich wie wirtschaftlich sicher einiges verändern wird. Teams, die ihre Form von vor der Krise nicht halten können und folglich einbrechen sind die eine Seite, „aber auch mancher Sponsor wird sein Engagement überdenken und seine Prioritäten vielleicht verlagern“, gibt der Unternehmer zu bedenken. „Einige Vereine setzten eher darauf, sich ihre Mannschaften zusammenzukaufen, statt auf die eigene Jugend zusetzen. Ob das künftig noch möglich ist, wird sich zeigen, wenn die Punktspiele wieder losgehen.“

Dieser Zeitpunkt kann für Heinrichs gar nicht früh genug kommen. Er ist heiß, wieder vor den eigenen Fans am Spielfeldrand zu stehen und so wieder etwas mehr Normalität zu signalisieren. Wenn es soweit ist, wird auch das vertraute Klingeln seines Handys wieder deutlich öfter zu hören sein.