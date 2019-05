Die Teilnehmer aus Egeln waren sehr erfolgreich und durften sich am Ende des Tages über zahlreiche Medaillen und Urkunden freuen. Foto: 1. Karate-Do Egeln

Bei den Kinder- und Jugendspielen im Salzlandkreis landete der 1. Karate-Do Egeln vor Staßfurt und Schönebeck auf dem ersten Rang.

Egeln l Die Kinder- und Jugendspiele des Salzlandkreises im Karate wurden durch den 1. Karate-Do Egeln ausgetragen. Diese Veranstaltung bietet Nachwuchssportlern die Möglichkeit, gegen Gegner aus dem regionalen Umfeld vor einem größeren Publikum im sportlichen Wettkampf anzutreten und so Wettkampfluft zu schnuppern.

Eröffnet durch die Grußworte vom Verbandsgemeindebürgermeister Michael Stöhr und vom Ortsbürgermeister der Stadt Egeln Reinhard Luckner bot diese Veranstaltung den Zuschauern einige interessante Begegnungen. Karatekas im Alter von fünf bis 15 Jahren aus dem 1. Shotokan Karate-Do Verein Schönebeck, von der Sport- und Karateschule Staßfurt sowie vom austragenden 1. Karate-Do Egeln traten in den Disziplinen Kata und Kumite gegeneinander an.

Nach Altersklassen, Geschlecht und Graduierung eingeteilt, wurden mehrere Starterkategorien gebildet und auf zwei Matten die Sieger ermittelt. Nach Rücksprache mit den Trainern, Wettkampfrichtern und Sportlern wurde in der Disziplin Kumite die Kategorie Allkat gebildet. In dieser Kategorie wurde alters- und graduierungsunabhängig, nur nach Geschlecht unterschieden, gekämpft. Gerade hier wurde deutlich, dass Respekt fest verwurzelt im Motto eines jeden Karatekas ist. Durch zufällige Auslosungen traten beispielsweise Anfänger gegen ältere Landesmeister an. Diese zeigten sich fair, erkannten den Mut und die Entschlossenheit ihrer Gegner und ließen den einen oder anderen Punkt zu, welcher natürlich mit tosendem Applaus der Zuschauer belohnt wurde.

Ilias Karaca trug mit zwei Goldmedaillen in den Disziplinen Kata und Kumite dazu bei, dass der 1. Karate-Do Egeln in diesem Jahr mit acht Gold-, drei Silber- und sieben Bronzemedaillen in der Gesamtwertung erstmalig den Sieg erringen konnte. Auf dem zweiten Platz folgte die Sport- und Karateschule Staßfurt und auf dem dritten Platz der 1. SKDV Schönebeck.