Tim Graefe (blauer Gürtel) scheiterte zunächst an einem der späteren Finalisten, kämpfte sich dann aber in der Trostrunde bis auf den driten Platz vor. Foto: Sport- und Karateschule Staßfurt

Die Staßfurter Tom Bothe und Tim Graefe eroberten beim Berlin Open trotz der großen Konkurrenz Podestplätze.

Berlin/Staßfurt (kto/mjc) l Bei einem hochkarätigen Karateturnier am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt, dem Berlin Open, traten insgesamt 1040 Teilnehmer aus über 40 Nationen zu den Wettkämpfen an. Mit dabei waren auch Athleten der Sport- und Karateschule Staßfurt. Das Organisationsteam hatte dabei gute Arbeit geleistet und ein großartiges Turnier auf die Beine gestellt.

Auch die Sport- und Karateschule Staßfurt reiste mit einigen Karatekas nach Berlin. Unter ihnen Lara Albrecht, Luisa Brett, Toni Asmussen, Marek Bartel, Tom Bothe, Tim Graefe, Felix Rademacher und Ben Heller. Mit Tom Bothe und Tim Graefe schafften es zwei von ihnen am Ende der Veranstaltung auf das Podest.

Tom Bothe erreichte einen hervorragenden ersten Platz in der Kategorie U 21, Kumite bis 84 Kilogramm. Nachdem er seinen ersten Kampf gewonnen hatte, zeigte er im zweiten Kampf gegen den Polen Jakub Pietrucha erneut eine starke Leistung und kam verdient in das Finale gegen Oleksandr Kershkovskyy, ebenfalls aus Deutschland. Hier zeigte Tom schnelle Arm- und Fußtechniken und holte sich so verdient den Sieg.

Tim Graefe startete in der Kategorie Kumite bis 61 Kilogramm und gewann seinen ersten Vorrundenkampf gegen einen Polen. Im folgenden Kampf gegen den Ukrainer Dmyterchuk konnte Tim sich nicht durchsetzen. Dmyterchuk zog später ins Finale ein, was Tims Leistung in einem noch besseren Licht erscheinen lässt.

Er durfte später auch noch einmal in den Trostrundenkämpfen mitmischen. Hier ließ er dann nichts mehr anbrennen und schaffte es auf den dritten Platz.

Im Medaillenspiegel landete Deutschland in der Endabrechnung auf Platz eins, knapp gefolgt von der Ukraine und dem Team aus Polen auf den Rängen zwei und drei.