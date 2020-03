Seit zwei Jahren ist der Tom Krüger begeisterter Läufer bei der Gaensefurther Sportbewegung. 2019 gewann er den Novo-Nordisk-Landescup.

Hecklingen l Auch wenn die Ehrenveranstaltung des Novo Nordisk Landescup Sachsen-Anhalt 2019 schon am 9. November letzten Jahres in Barby war, konnte der Nachwuchs aufgrund seines jungen Alters nicht mit feiern, und nun endlich beim ersten Lauf am 1. März 2020 in Demker ausgezeichnet werden.

Einer von ihnen war der Hecklinger Tom Krüger (15) von der Gaensefurther Sportbewegung, der erst im Mai 2018 das Laufen zum Hobby machte und dem Verein beitrat. Lange hatte er auf diesen Tag gewartet und freute sich wahnsinnig auf den Beginn der Laufserie 2020, denn er wusste, der Pokal von 2019 war ihm sicher.

Nach einem gelungenen Start von 5,8 Kilometer in 32:36 Minuten belegte er den fünften Platz in der männlichen Jugend U 16 und bekam für seinen ersten Lauf 26 Punkte. Sein jüngerer Bruder Marc (13), schon seit Ende 2015 Mitglied der Gaensefurther Sportbewegung, darf in diesem Jahr nun endlich auch in der U 16 die Landescupserie laufen und somit duellieren sich die Brüder in diesem Jahr gemeinsam in einer Altersklasse. Marc lief 31:54 Minuten und belegte den vierten Platz.

Pokal stolz entgegengenommen

Während noch die Läufer der Halbmarathonstrecke unterwegs waren, folgte dann endlich die Auszeichnung der Novo-Nordisk-Landescup-Sieger 2019 in der Altersklasse Jugend U 16 männlich. Tom war stolz, seinen Pokal und einen Sachpreis entgegen nehmen zu können. In acht Läufen konnte er satte 221 Punkte ergattern und somit alle anderen hinter sich lassen.

Die nächsten Läufe wären der Regensteinlauf in Blankenburg, der Kaisersteinlauf in Letzlingen, der Angerner Krepe Cross, der Gommeraner Seenlauf und der Quedlinburger Waldlauf gewesen, die nun allesamt ausfallen. Die beiden Krüger-Brüder hätten dann als Konkurrenten nebeneinander an der Startlinie gestanden. Derzeit laufen beide draußen für sich und hoffen, dass alle trotz des Coronavirus‘ gesund bleiben und vor allem zusammenhalten.