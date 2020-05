Die Suche nach einer Trainingshalle treibt den Unseburger Radballern um Gerald Glanz Sorgenfalten auf die Stirn.

Unseburg l „Aktuell kann ich noch nicht sagen, wie es weitergeht, wenn irgendwann die neue Saison startet.“ Diese Worte von Gerald Glanz machen deutlich, vor welchen Hürden die Radballer aus Unseburg stehen. Die Mehrzweckhalle im eigenen Ort steht den Sportlern nicht mehr zur Verfügung, da der Eigentümer diese für andere Zwecke nutzen will. Somit stehen die TSG-Akteure ohne sportliche Heimat da – und ohne Möglichkeit, ohne größere Umstände zu trainieren. Zur Zeit mag das auf Grund der ohnehin geschlossenen Sporthallen weniger ins Gewicht fallen, sehr wohl aber, wenn es zum Start der neuen Spielzeit weitergehen soll. „Schon zum Ende der Saison 2019/2020 mussten wir den Weg nach Cochstedt auf uns nehmen, um überhaupt im Training zu bleiben. Da wir jedoch so viel Trainingsmaterial benötigen und dieses nicht in der dortigen Sporthalle lagern können, ist das nicht die optimale Lösung“, berichtet Glanz.

Somit ist der Verein auf der Suche nach einer besseren Möglichkeit und ist dabei in Wolmirsleben fündig geworden. „Die Unseburger Nachwuchsfußballer trainieren bereits in der dortigen Halle. Wir hoffen, dass wir sie auch nutzen können“, so Glanz, der selbst in der ersten Mannschaft spielt. Der Vorstand habe zu diesem Zweck bereits mit den Wolmirslebern gesprochen. Parallel soll aber auch weiterhin versucht werden, den Eigentümer der Unseburger Sporthalle umzustimmen.

Radballer wollen Verein treu bleiben

Ein Szenario, welches die Radballer nicht in Betracht ziehen, ist, sich einem anderen Verein anzuschließen. „Wir wollen der TSG treu bleiben. Aber viele Alternativen gäbe es auch gar nicht in der Region. In Cochstedt wird Radball gespielt, ansonsten erst wieder in Magdeburg“, gibt Glanz zu bedenken. „Uns einem anderen Verein anzuschließen, steht aktuell nicht zur Debatte. Unser Bürgermeister setzt sich sehr für uns ein, macht sich für uns stark, sodass wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir eine Lösung finden.“

Die Corona-Pandemie hat die Verhandlungen – in alle Richtungen – jedoch vorerst zum Erliegen gebracht, sodass noch keine Lösung präsentiert werden kann. Doch Glanz bleibt optimistisch. „Wenn es gar nicht anders geht, trainieren wir eben vorerst weiter in Cochstedt.“ Bis die Sporthallen wieder geöffnet sind, ruht der Ball aber ohnehin erst einmal auch bei den Unseburger Radballern.