Die Gaensefurther Läufer wechselten ausnahmsweise mal aufs Wasser.

Rodersdorf/Gröningen l Arme anwinkeln – und los. So lautet normalerweise das Startsignal für Trainingseinheiten bei den Läufern der Gaensefurther Sportbewegung. Bei ihrer jüngsten sportlichen Aktivität musste das Motto jedoch ein wenig abgeändert werden. Es hieß „Paddel ins Wassser – und los“ Die Bode-Runners der Gaensefurther Sportbewegung hatten Glück, denn aufgrund der gelockerten Auflagen konnte die langfristig geplante Kanutour nun doch stattfinden. Die Boote in Einer- und Zweier-Besetzung entsprachen sogar den derzeit geforderten Abstandsregeln. Ganz anders als sonst im Laufschritt, hatten die Beine diesmal Pause und mit Armkraft ging es auf der Bode flussabwärts von Rodersdorf in Richtung Gröningen. Außer dem Führungsboot, welches ehrgeizig den Heimathafen ansteuerte, kam das gemütliche Paddeltempo dem angestauten Redebedarf der Runners sehr entgegen. Ganz in der geschlängelten Flusslandschaft versunken, konnte man Füße und Seele mal richtig baumeln lassen.

Wassertemperatur getestet

Kurze Schrecksekunden gab es dann aber doch, als ein Zweier vollkommen unangekündigt die aktuelle Wassertemperatur testen wollte. Zum Glück waren alle Wertsachen wasserdicht verpackt und samt Insassen wieder schnell an Bord, so dass die Fahrt zwar vor allem feucht aber dennoch fröhlich fortgesetzt werden konnte. Vorbei an Wegeleben schoben sich die Kanus auf insgesamt elf Kilometer durch die wunderschöne Bodeniederung. Mit dem Ziel Campingplatz und Bootsverleih Gröningen hatten die Lauffreunde nach einer fast vierstündigen Tour auf dem Wasser wieder festen Boden unter den Füßen. Da der vorgesehene Grillabend noch nicht stattfinden durfte, sorgten die Sportler privat für das anschließende Auffüllen der leeren Kohlenhydratspeicher. Claudia und Dirk Meier hatten trotz der widrigen Umstände der Laufgruppe eine willkommene Abwechslung und unbeschwert lustige Stunden ermöglicht, wofür sich die Teilnehmer herzlich bedankten.

Der Lauf-Trainingsbetrieb läuft indes wieder fast normal, wenn auch gezielte Wettkampfvorbereitungen nach wie vor auf wackligen Füßen stehen. Eine erste Laufveranstaltung wagt Ende Juni die Stadt Dresden. Abstandsregeln, Masken im Startbereich und gestaffelte Startzeiten sind Inhalt eines umfangreichen Hygienekonzeptes. Die Bode-Runners der Gaensefurther Sportbewegung werden die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, um am 25. September 2020 vielleicht doch möglichst viele Lauffreunde auf die Runden zum 3. Staßfurter Salzland-Lauf schicken zu können.

Bilder Zahlreiche Boote wurden mit Bode-Runners bestückt, die flussabwärts von Rodersdorf nach Gröningen natürlich auf der wunderschönen Bode...



Alle, die sich darauf vorbereiten möchten, können jeden Donnerstag beim Staßfurter Lauftreff mitmachen. Um 17.30 Uhr ist der Treffpunkt am Haupteingang zum Löderburger See. Die kleinen Laufgruppen werden je nach beabsichtigtem Tempo eingeteilt, so dass niemand alleine laufen muss. Also heißt es: Laufschuhe an, neue Strecken erkunden, sich austauschen, gemeinsame Ziele finden und sich gegenseitig motivieren.